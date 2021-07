Jan Dewijngaert vanuit Tokio: “We snakken ernaar om opnieuw te kunnen gaan en staan waar we willen”

Olympische SpelenVader en zoon Jan en Klaas Dewijngaert zijn voor VTM Nieuws en HLN ter plaatse in Tokio. Van daaruit zullen ze ruim twee weken lang verslag uitbrengen over de Olympische Spelen. Afwisselend houden ze ook een dagboek bij over hun Japanse avonturen.

“Nog twee dagen en dan mogen we éindelijk uit quarantaine. Intussen zijn we hier bijna twee weken in Tokio - het is dus aftellen naar de vrijheid. Momenteel kunnen we niet naar een supermarkt, niet naar een winkel, niet op restaurant. We mogen geen eten bestellen of ontbijten in het hotel, alles gebeurt op de kamer. En of dat vervelend is, vandaar dat we blij zullen zijn wanneer de quarantaine straks wordt opgeheven. Dan gaat de wereld voor ons in Tokio eindelijk open.”

“Nu proberen we ons plan te trekken in de stadions, maar daar is de catering door een gebrek aan publiek heel beperkt. We moeten ons zien te redden met ‘boterhammekes’ - ideaal is dat niet. Af en toe brengt Kae, onze tolk iets mee naar het hotel. Zij woont in Tokio en heeft ons al verschillende restaurants aangeraden. We snakken ernaar om opnieuw te kunnen gaan en staan waar we willen, straks wanneer die veertien dagen voorbij zullen zijn. Wanneer onze rode kaart in de ‘Ocha-app’ zal veranderen in een groene.”

“Wél blijven de strenge voorwaarden waaraan we gebonden zijn tot het einde van de spelen van kracht. Iedereen heeft een eigen ‘testkit’, waarmee we élke dag onze eigen speekseltest moeten afnemen. Een administratie die je je niet kan voorstellen. De speekseltest moeten we binnenbrengen op een ‘venue’, waar onze temperatuur telkens opgenomen wordt. Al die gegevens moeten ook nog eens in de ‘Ocha-app’ ingevoerd worden. Een rompslomp, maar goed. We zullen al blij zijn dat we eindelijk uit quarantaine mogen.”