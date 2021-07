Jan Dewijngaert vanuit Tokio: “Binnen geraken op cruciale plaatsen is hier een loterij. Soms krijg je toestemming, soms niet”

Olympische SpelenVader en zoon Jan en Klaas Dewijngaert zijn voor VTM Nieuws en HLN ter plaatse in Tokio. Van daaruit zullen ze ruim twee weken lang verslag uitbrengen over de Olympische Spelen. Afwisselend houden ze ook een dagboek bij over hun Japanse avonturen.

“Het wordt journalisten niet makkelijk gemaakt in Japan. Normaal volstaat een accreditatie om je werk te doen, maar niet op deze Olympische Spelen. De ‘mixed zones’, de plekken waar journalisten en atleten mekaar ontmoeten voor interviews, zijn voor ons de cruciale plaatsen, maar daar binnen geraken is een loterij. Om een reden die we niet kennen, moeten we al een dag op voorhand aanvragen waar en wanneer we willen werken. Soms krijg je toestemming, soms niet. Waarom wel en waarom niet is niet duidelijk.”

“Vrijdag kroop ik met een goed gevoel in bed, want ik had ‘s avonds laat toestemming gekregen voor de mixed zone van de wielrenners — ik blij als een kind. Zaterdag werd ik wakker met een kater, want mijn toestemming bleek alweer ingetrokken. Ik ben toch gegaan. Dankzij de Nederlandse collega’s van de NOS, die even hun plaats wilden afstaan, kon ik toch even praten met Wout van Aert.”

Quote We hebben samen luidkeels staan zingen terwijl ik aan het wachten was op Axel Cruys­berghs. Mooi. Op zo’n moment vergeet je even hoe moeilijk de werkomstan­dig­he­den hier zijn. Jan Dewijngaert

“En zo gaat het elke keer. Gaat het lukken, gaat het niet lukken? Spannend, maar ook frustrerend. Zondag stond ik in de mixed zone van het skateboarden naast collega’s van Puerto Rico. We raakten aan de praat en ik vroeg of ze Vaya Con Dios kenden. Hadden ze nog nooit van gehoord. Ik heb hen de wereldhit ‘Puerto Rico’ dan maar persoonlijk leren kennen. Ze waren meteen helemaal mee. We hebben samen luidkeels staan zingen terwijl ik aan het wachten was op Axel Cruysberghs. Mooi. Op zo’n moment vergeet je even hoe moeilijk de werkomstandigheden hier zijn.”

“Zondag was ik in de Budokan Arena voor Charline Van Snick. Ook een speciaal moment voor mij. De hal is gebouwd voor de Olympische Spelen van 1964, maar voor mij is de plek om een andere reden legendarisch. Ik ben een Beatles-fan en het is in die arena dat The Beatles de allereerste keer hebben opgetreden in Japan, in 1966. Ik heb niet gezongen, al had ik wel zin. Mijn kinderen raden het me af, ze zeggen dat ik minder moet zingen. Thuis durf ik wel eens een avondje uit de bol gaan, met goeie muziek, soms met karaoke. Daar bestaan helaas foto’s van. Ooit gaan die tegen mij gebruikt worden.”