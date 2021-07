Jan Dewijngaert vanuit Tokio: “Al na één dag als een crimineel mee naar politiecommissariaat”

Olympische SpelenVader en zoon Jan en Klaas Dewijngaert zijn voor VTM Nieuws en HLN ter plaatse in Tokio. Van daaruit zullen ze ruim twee weken lang verslag uitbrengen over de Olympische Spelen . Afwisselend houden ze ook een dagboek bij over hun Japanse avonturen. Vandaag bijt Jan de spits af.

“Een regelrechte ramp. Het verkeer hier in Tokio is niet te schatten. Je kan maar beter stalen zenuwen hebben en je vooral nooit opwinden over de vele kostbare uren die je verliest. Vandaag gingen we naar het zeilen, op een eilandje in de baai van Enoshima. Zo’n 60 kilometer van ons verblijf in de hoofdstad, een dik uur volgens Waze, maar voor alle zekerheid waren we toch twee uur en een kwartier vooraf vertrokken om zeker op tijd ter plaatse te geraken. Viel dat even tegen, we waren er net geen uur te laat. Net zoals bij ons maken de Japanners er een sport van om op hun nationale feestdag allemaal samen richting het strand te rijden, zo bleek.”

“Werkelijk op elke straathoek staat ten minste één politieagent een oogje in het zeil staat te houden, doorgaans zijn er dat enkelen zelfs, en die deinzen er niet voor terug om automobilisten voortdurend uit het verkeer te plukken. Dat ze hier links rijden, maakt het er al niet makkelijker op. De eerste dag al had ik het vlaggen. We kwamen van de luchthaven en ik moet per ongeluk een rood licht genegeerd hebben. Nochtans zaten we met drie in de wagen, en werkelijk niemand van ons had iets gemerkt. Maar ik stond dus in een oogwenk aan de kant van de weg met zo maar even zes agenten rondom de wagen.”

“Eerst dacht ik nog dat er iets mis was met mijn rijbewijs, want naast mijn Belgische “permis” moest ik ook een Japanse vertaling voorleggen. Na veel vijven en zessen mochten mijn passagiers hun weg vervolgen, maar ik moest met een andere wagen mee naar het commissariaat. Daar werd ik nog een uur als een crimineel ondervraagd, en die mannen spreken hier dus geen Engels, hé. Plots mocht ik toch beschikken. Dat was mijn kennismaking met de Japanse politie.”