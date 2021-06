Ismael Debjani verbetert eigen Belgisch record op 1.500 meter en plaatst zich voor Tokio

Een wedstrijd op maat kreeg Debjani niet in Genève. Hij stond er min of meer alleen voor, maakte brandhout van de tegenstand en liep zijn concurrenten op meer dan vijf seconden. In een snellere race lijkt er dus nog meer in te zitten voor de Carolo, die ruim onder de olympische limiet van 3:35.00 dook. Zijn Belgisch record stond sinds 2017 op 3:33.70. De nieuwe recordtijd van Debjani betekent de tiende wereldjaartijd en de tweede Europese jaartijd.