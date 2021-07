IOC-voorzitter Bach benadrukt nog eens "geen enkel risico" in Japan te willen nemen

Olympische Spelen Nina Derwael blijft ook in brugfinale FIT Challenge onder olympisch doel: “Ik weet dat ik beter kan”

27 juni Nina Derwael sloot de FIT Challenge in Gent af met goud in de brugfinale, maar ze blikt terug op een wankele generale repetitie voor Tokio. Zaterdag in de kwalificaties sprong ze fout af, vandaag bleef ze na wat weeffoutjes en een gemiste verbinding met 14.900 punten onder haar olympische doel: “Ik heb nog veel verbetermarge.”