IOC start onderzoek naar Wit-Russische sportfunctionarissen om gevluchte atlete

“Het IOC heeft besloten een formeel onderzoek te starten naar de situatie van het olympisch comité van Wit-Rusland. We moeten de alle feiten vaststellen, we moeten alle betrokkenen aanhoren”, aldus IOC-woordvoerder Mark Adams. Die zegt vandaag nog een rapport van de Wit-Russen te verwachten.

In een uitgelekt audiofragment is te horen hoe twee hoge functionarissen van het Wit-Russische olympische comité de 24-jarige Kristina Tsimanoeskaja proberen te ‘overtuigen’ om zich terug te trekken uit de Olympische Spelen, nadat ze openlijk kritiek had geuit op haar “incompetente en nalatige coaches”.

Volledig scherm Kristina Tsimanoeskaja spreekt met de Japanse politie op de internationale luchthaven van Tokio. (01/08/2021) © REUTERS

De sprintster was dat echter allesbehalve van plan, op maandag zou ze namelijk deelnemen aan de 200 meter sprint: “Ik ga niet terug naar Wit-Rusland”, zei ze vastberaden. Toen ze zondag door functionarissen tegen haar zin naar het internationale vliegveld van Tokio werd meegenomen, stapte ze daar naar de politie. Ook riep ze de hulp van het IOC in.

Ze kreeg in de Poolse ambassade in Tokio om humanitaire redenen een visum aangeboden en is inmiddels naar een veilige locatie gebracht. Het is de verwachting dat ze woensdag naar hoofdstad Warschau vliegt. De atlete heeft volgens woordvoerder Adams inmiddels twee keer met mensen van het IOC gesproken, maar totdat ook de Wit-Russische sportfunctionarissen hun zegje hebben gedaan, wil het IOC geen inhoudelijke uitspraken over de zaak doen. De olympische organisatie heeft al wel met het Poolse comité contact gehad om te kijken of Tsimanoeskaja eventueel met hun hulp haar sportcarrière in dat land voort kan zetten, mocht ze dat wensen.

Volledig scherm Een politieagent houdt de wacht bij de Poolse ambassade in Tokio, waar Tsimanoeskaja haar toevlucht zocht. (03/08/2021) © AFP

Persona non-grata

Het is maar de vraag of het onderzoeksrapport naar de zaak-Tsimanoeskaja voor het einde van de Spelen het daglicht ziet. “Dat kan nog even duren, we moeten dit tot op de bodem uitzoeken. Hoe lang dat gaat duren weet ik niet”, aldus Adams.

In de sportwereld is veel kritiek op de manier van werken van het olympisch comité van Belarus. Het land, ook wel “de laatste dictatuur van Europa” genoemd, wordt met strakke hand geregeerd door president Aleksandr Loekasjenko. Diens zoon is de voorzitter van het Wit-Russische Olympische Comité, maar wordt door het IOC niet erkend. Zowel vader als zoon werden in december vorig jaar al preventief door het IOC als persona non-grata verklaard op de Spelen.