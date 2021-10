IOC: “Nog 700 leden van Afghaanse olympische gemeenschap in gevaar”

Reddings­ope­ra­tie Afghanis­tan drijft asielaan­vra­gen in ons land de hoogte in

15 oktober In september hebben voor het eerst in jaren nog eens meer dan 3.000 mensen asiel aangevraagd in ons land. Dat blijkt uit cijfers dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen vrijdag heeft vrijgegeven. De relatief hoge cijfers hebben alles te maken met de situatie in Afghanistan.