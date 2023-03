IOC en voorzitter Bach stellen beslissing over (Wit-)Russen op Spelen uit en zien geen graten in deelname aan sportcompetities

OLYMPISCHE SPELENZijn Russische en Wit-Russische sporters over 485 dagen nu welkom op de Spelen van Parijs of niet? Het IOC en z’n voorzitter Thomas Bach schoven de hete aardappel voor zich uit. En laten de beslissing over hun deelname aan sportcompetities over aan de internationale sportcompetities.

Het was vintage Thomas Bach op dag één van de zitting van het Uitvoerend Comité van het Internationaal Comité (IOC) in Lausanne, waar de status van de Russische en Wit-Russische sporters op de agenda stond. De 69-jarige Duitser bewees dat hij van opleiding een jurist is: de voorzitter beklemtoonde dat het IOC trouw moet blijven aan zijn olympisch charter én aan de mensenrechten. Wat betekent: zelfs in tijden van oorlog kan het IOC discriminatie op basis van een paspoort niet accepteren, ook al houdt het Rusland daar verantwoordelijk voor. Het is een positie die de Verenigde Naties toejuicht, zei Bach meermaals.

Toch zwaaide hij de poorten voor Parijs 2024 niet helemaal open voor de Russische en Wit-Russische sporters. “Het IOC zal te gepasten tijde en onafhankelijk beslissen over hun deelname aan de Spelen van 2024 en 2026, zonder gebonden te zijn door selectiecriteria.” Wat Bach vooral deed, was de hete aardappel doorschuiven naar de internationale sportfederaties (IF), net zoals hij dat kort voor de Spelen van Rio deed, toen - alweer - Rusland op de strafbank zat, maar dan wegens een grootschalig dopingschandaal. Het is aan de IF’s om te beslissen of ze Russische en Wit-Russische atleten weer toelaten: het IOC zal er zich niet in moeien.

World Athletics loste vorige week al een schot voor de boeg: voor hen zijn ze niet welkom zolang de oorlog in Oekraïne woedt. In het tennis of wielrennen werden de (Wit-)Russen dan weer niet geweerd. “We zien ze haast elke dag in competitie uitkomen, soms zelfs tegen Oekraïner en dat gaf nergens problemen," zei Bach. Zo belooft het over een jaar chaos te worden voor Parijs 2024 - of het moet zijn dat het IOC toch nog een lijn trekt.

Het enige wat het IOC aflijnde, waren de richtlijnen waar de IF’s zich aan dienen te houden als ze Russische en Wit-Russische sporters weer laten deelnemen. Teams zijn, voor alle duidelijkheid, nog altijd niet toegelaten. Ze moeten uitkomen onder neutrale vlag en mogen geen symbolen dragen die verwijzen naar (Wit-)Rusland. Wie de oorlog zichtbaar steunt, zoals op sociale media of tijdens interviews, wordt uit competitie gezet en geschorst. En wie in dienst is van het leger, is evenmin welkom.

Bach zei dat hij hoopte zoveel mogelijke Oekraïense sporters in Parijs te zien. Oekraïne dreigde er net mee, net als de Baltische staten, om de Spelen te boycotten als Rusland en Wit-Rusland aanwezig zullen zijn. Het is nu wachten op te gepasten tijde.

