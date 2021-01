IOC-baas Thomas Bach: “Vraag is niet óf Spelen er komen maar wel hoe we ze gaan organiseren”

Olympische SpelenAls het van IOC-voorzitter Thomas Bach afhangt, kunnen atleten op hun beide oren slapen: de Spelen van Tokio komen er. Op z'n persconferentie na het Uitvoerend Comité daarnet herhaalde de Duitser dat alle verhalen over een mogelijke annulering of uitstel naar 2032 pure speculatie is: “De vraag is niet óf maar wel op welke manier we de Spelen gaan organiseren. En dat is geen wishful thinking.”

Al weken neemt de twijfel over de haalbaarheid van de Olympische en Paralympische Spelen in de zomer van 2021 toe, zeker nadat de coronacijfers in Japan de verkeerde richting uitgingen, in die mate zelfs dat in verschillende prefecturen, waaronder Tokio, de noodtoestand werd uitgeroepen. De Britse kwaliteitskrant The Times citeerde zelfs een bron uit de Japanse overheid met de claim dat niemand het als eerste luidop wil zeggen maar dat er eigenlijk al een consensus bestaat over de onvermijdelijke annulering van de Spelen.

Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, zag zich dan ook genoodzaakt om het thema aan te kaarten en dat deed hij met een heel duidelijk statement: “De vraag is niet óf maar op welke manier we de Spelen gaan organiseren. En dat is geen wishful thinking, maar dat zeg ik op basis van gegronde redenen. Zo stel ik vast dat we over de hele wereld in staat zijn om competities te houden, soms met duizenden mensen in een bubbel zoals het WK handbal in Egypte. De Internationale Sportfederaties organiseerden samen meer dan 7.000 evenementen, waarbij 175.000 tests werden afgenomen - slecht 0,18 procent was positief. We laten ons bijstaan door experten, er zijn vaccinaties en sneltesten: sport leeft, zelfs in deze moeilijke omstandigheden. Als wij zouden denken dat het onverantwoord of onveilig zou zijn om de Spelen te houden, dan zouden we niet vol voor gaan, terwijl we nu dag en nacht aan het werken zijn om ze te laten doorgaan.”

Volledig scherm © EPA

Uiteraard was het Bach niet ontgaan dat uit opiniepeilingen in Japan bleek dat intussen 80 procent de Spelen niet meer steunde, maar de Duitser neemt dat getal met een korreltje zout: “Elke dag zijn er wel ergens peilingen in Japan, ik kan alleen herhalen wat ik al zei: we doen er alles aan om de droom van atleten te laten uitkomen. Ik ga nu geen olie op het vuur gieten door in te gaan op speculaties. Vanuit een menselijk standpunt snap ik uiteraard dat mensen zich vragen stellen over de Spelen terwijl ze nu zelf in een lockdown leven waarbij niets mogelijk is en ze geen vrienden of familie kunnen zien, maar het is aan het IOC en de overheid om verder te kijken dan de waan van de dag. Alle betrokken partijen zijn ten volle geëngageerd om veilige Spelen te houden.”

Met of zonder publiek, dat was dan weer een vraag waar Bach nog geen antwoord op kon geven. “Natuurlijk vragen we niet liever dan volle tribunes en uitverkochte stadions maar het kan zijn dat dat niet mogelijk zal zijn. De prioriteit ligt bij het organiseren van veilige Spelen. In theorie kan je misschien zeggen dat je last minuten kan beslissen over de aanwezigheid van toeschouwers maar in de praktijk is dat niet haalbaar omdat het organisatiecomité een ticketingsysteem moet hanteren. We kunnen niet eeuwig wachten.” Eerder al gaf het Japanse organisatiecomité te kennen dat het ten laatste in maart een beslissing zou nemen over het toelaten van publiek, al dan niet in beperkte getale.

Volledig scherm © REUTERS

Nog een actueel thema was de vaccinatie van atleten, die in elk land aan een andere snelheid loopt. Zo meldde het persagentschap Reuters vandaag nog dat alle Israëlische atleten voor mei ingeënt zouden zijn. “Het zou geweldig zijn mochten alle landen daar een gemeenschappelijk standpunt over innemen maar de realiteit is dat het aan de overheden is om over vaccinaties te beslissen,” aldus Bach. “Daarom namen wij contact op met alle nationale olympische comités, met de vraag om zelf bij hun regering te overleggen wanneer ze hun olympische atleten het best inenten” Maar, zo benadrukte hij, het IOC vraagt niet om de atleten voorrang te geven. “Dat zeiden we altijd al: risicogroepen, gezondheidswerkers en eerstelijnhulp en anderen mensen die de samenleving draaiende houden, zijn prioritair. Van dat principe wijken we niet af. Wel moedigen we atleten aan om zich te laten vaccineren als ze er de kans toe krijgen. Niet alleen voor hun eigen belang, maar uit solidariteit met de Japanse bevolking en hun mede-olympiërs.”

Intussen is het aantal atleten dat zich kon kwalificeren toegenomen. Toen in maart 2020 zowat alle internationale kwalificatietoernooien werden stopgezet, waren 57 procent van alle quotaplaatsen ingenomen. Dat is nu opgelopen tot 61%, bovendien zal 15 procent nog eens toegewezen worden op basis van ranking, in sporten zoals bijvoorbeeld tennis, golf of judo.

Volledig scherm © EPA