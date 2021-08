INTERVIEW. Ewoud Vromant doet zijn verhaal na strenge diskwalificatie: “Ik rij al drie jaar zo. Zelfs de finalisten zegden aan de UCI niet akkoord te gaan”

Olympische Spelen Nieuwe val in omnium maakt van Lotte Kopecky dé Belgische pechvogel van deze Spelen: “Dit moet ik even laten bezinken”

8 augustus Lotte Kopecky, toch. Nog geen 48 uur na haar crash in de ploegkoers en hop, daar ging ze weer in de scratch van het omnium, onze Kristallen Vrouw. Mét schade, nu. Fysiek. En mentaal. Na één ronde in de tempokoers stapte ze er, tranen in de ogen, uit. “Dit moet even bezinken.”