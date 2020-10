Internationaal Olympisch Comité verzekert: “Landen zullen niet geweerd worden van Olympische Spelen vanwege hoge coronacijfers”

Olympische Spelen België tevreden met nieuwe datum Olympische Spelen en ook de “geringe financiële impact”

29 maart De uitgestelde Olympische Spelen vinden -zo goed als zeker- in 2021 plaats in hetzelfde tijdsslot als dat ze dit jaar moesten doorgaan. Een idee waar ze bij het BOIC best mee kunnen leven. “Het verschil voor ons projectplan is niet bijzonder groot. Ook voor de atleten en hun coaches, die dan weer een gelijkaardige periodisering van hun seizoen kunnen opmaken zoals het huidige. Met een piekmoment in de zomer”, aldus Olav Spahl, in een Skypegesprek met VTM NIEUWS. De topsportdirecteur van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité schat dat het uitstel voor hen wel financiële impact heeft, maar dat die niet al te erg is. “We hebben al wel een investering van een slordige 350.000 euro gedaan. Die moet heronderhandeld worden”, aldus Spahl, die ook nog meegeeft dat het IOC over drie weken de nieuwe kwalificatiereglementen voor de Spelen zal meedelen.