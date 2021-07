IN BEELD. Marjorie Carpréaux laat zich volledig gaan na stuntzege Belgian Cats

Olympische Spelen Geen tweede stunt voor Alison Van Uytvanck tegen topper Muguruza: “Maar ik vond de Spelen heel plezant en ben fier op wat ik liet zien”

10:50 Alison Van Uytvanck mag met opgeheven hoofd de Olympische Spelen verlaten. Na haar stunt tegen topper Petra Kvitova had ze wel minder in de pap te brokken tegen Garbine Muguruza: 4-6, 1-6. Maar haar olympische ervaring was top: “Dit is gewoon heel plezant tussen al die atleten.”