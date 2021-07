“Ik zal er zondag zeker staan”: Nina Derwael zesde in allroundfinale, grote concurrente Sunisa Lee doet nipt beter op brug en pakt goud

Olympische SpelenNina Derwael (21) is zesde geëindigd in de allroundfinale van de artistieke gymnastiek. Haar grote concurrente in de brugfinale van zondag, Sunisa Lee, deed nipt beter op de brug én pakte het goud. De 15-jarige Jutta Verkest werd verdienstelijk 23ste. “Ik heb er alles uitgehaald”, reageerde Derwael.

Derwael turnde een finale naar de verwachtingen, zonder boven zichzelf uit te stijgen. Onze landgenote startte op de sprong met een score van 13.900. Behoorlijk, aangezien het haar minst favoriete onderdeel is. Daarna ging het naar háár brug met ongelijke leggers. Het werd een generale repetitie voor de finale van zondag, waar Derwael vol voor goud gaat.

Haar combinaties verliepen quasi foutloos, bij de afsprong was er wel een klein hupje. Een uitstekende, maar geen perfecte oefening dus, met een score van 15.266 als resultaat. Iets minder dan verwacht, want in de kwalificaties haalde ze nog 15.366 en in de teamfinale 15.400. Sunisa Lee, Derwaels grote concurrente voor zondag, deed nípt beter met 15.300. Een ding is nu al zeker: het belooft zondag uiterst spannend te worden.

Volledig scherm De top drie: Sunisa Lee (goud, midden), Rebeca Andrade (zilver, links) en Angelina Melnikova (brons, rechts). © AFP

Sunisa Lee bombardeerde zich zo tot de voornaamste kanshebster voor het goud in deze allroundfinale, met de Braziliaanse Andrade en Russische Melnikova en Uruzova als grootste uitdaagsters. De Amerikaanse bleef echter foutloos op de balk, waar Derwael te kampen kreeg met stress. Eerst wiebelde ze bij de opsprong, ze miste een connectie en na de losse overslag volgde ook een kleine aarzeling. Haar score op de balk: 13.366.

Op de tonen van de Vier Seizoenen van Vivaldi deed Derwael het op de vloer opnieuw volgens de verwachtingen - ze haalde 13.433. Sunisa Lee gaf haar leidersplaats niet meer uit handen en pakte het goud, voor Rebeca Andrade en Angelina Melnikova.

Quote Ik voel mezelf fris en recupereer goed. Zondag zal ik er zeker staan. Nina Derwael

“Ik heb er alles uitgehaald”, reageert Derwael bij VTM Nieuws. “Toen ik aan de finale begon, koesterde ik een kleine hoop op een medaille, maar dan moesten de anderen steken laten vallen. Dat deden ze niet. Waar ik het beter had kunnen doen? Mijn brug was iets minder, omdat ik minder hoogte maakte. Het was minder vloeiend. Er slopen kleine foutjes in mijn oefening waar we de komende dagen op zullen werken. Ook de afsprong op de balk was niet goed, maar die zaken neem ik mezelf niet kwalijk. Ik heb er alles uitgehaald.”

Dat Sunisa Lee Derwael nipt aftroefde op de brug, speelt niet mee, zegt Derwael. “Ik focus op mezelf. In de finale van zondag zullen we allebei het beste van onszelf geven. Ik blijf gefocust en zal dan wel beloond worden met hetgeen ik verdien. Het kopt dat we er een lastige week hebben opzitten, maar ik had me mentaal voorbereid op de opeenvolging van de wedstrijden. Ik voel mezelf fris en recupereer goed. Zondag zal ik er zeker staan.”

Volledig scherm © REUTERS

Jutta Verkest: “Ik heb ervan genoten”

Onze 15-jarige landgenote Jutta Verkest turnde een verdienstelijke finale en eindigde als 23ste en dus voorlaatste. Het feit dat zij zich echter al kon kwalificeren voor deze finale belooft veel goeds voor de toekomst.

Volledig scherm Jutta Verkest © BELGA

Volledig scherm De eindstand in de allroundfinale artistieke gymnastiek. © rv

Volledig scherm Derwael met de andere dames van groep 1. vlnr: Jade Carey, Sunisa Lee, Nina Derwael, Angelina Melnikova, Rebeca Andrade, Vladislava Urazova. © AFP

