“Ik leef niet in angst om besmet te raken”: Nina Derwael en andere gymnasten namen intrek in olympisch dorp

Olympische SpelenNina Derwael telt de dagen af. Nog vier keer slapen en dan begint ze aan de kwalificaties in de artistieke gymnastiek. Intussen kan ze op de Olympische Spelen wennen aan het leven in het olympisch dorp: “Ik leef niet in angst om besmet te raken, ik houd me aan de regels.” Ook de andere Belgische atleten in Tokio maken zich geen grote zorgen: “We letten goed op.”

Zondag staat voor Nina Derwael een eerste belangrijke afspraak op de agenda: de kwalificaties. Wie dan in de fout gaat, kan al meteen een kruis trekken over allround- of toestelfinales. Voor de 21-jarige gymnaste zijn het met andere woorden spannende dagen in Tokio maar dat straalt ze niet uit - ze oogt net rustig.

Ze is dan ook niet aan haar proefstuk toe: de Truiense stond op haar zestiende al in Rio. En dus keek Derwael zich niet de ogen uit toen ze gisteren haar intrek nam in het olympisch dorp, terwijl de drie andere gymnasten wel helemaal onder de indruk waren. “Wauw, zo groots had ik het echt niet verwacht,” bekende Jutta Verkest (15), de jongste van het gezelschap. “Een jaar geleden had ik hier niet van kunnen dromen. Het is gewoon zot dat ik hier sta. Ik ben echt gelukkig. En nu begint het ook wat te kriebelen.”

Nina Derwael hoorde het geamuseerd aan. “Ik heb hen op voorhand wel een beetje gezegd hoe alles in elkaar zou zitten maar je moet het vooral zelf ervaren. Ik kan vanalles vertellen maar dat begrijp je nooit tot je toe komt.” Het enige wat voor Nina Derwael nieuw was, waren de bedden - die zijn uit karton gemaakt. “Het is wel redelijk hard. Gelukkig ligt er een extra matrasje op. En als ik moe ben, slaap ik toch overal.”

Volledig scherm Jutta Verkest, Lisa Vaelen, Maellyse Brassart en Nina Derwael. © BELGA

Intussen verschijnen overal prognoses over wie de medaille- en titelkandidaten zijn aan de brug met ongelijke leggers. Terwijl Gymnastics International het op een close call houdt tussen Derwael en de Amerikaanse Sunisa Lee voor het goud, voorspelt het persbureau Associated Press goud voor Lee, zilver voor de Chinese Fan Yilin en brons voor Derwael - die er onbewogen onder blijft: “Ik ben voor een medaille gekomen.”

De tweevoudige wereldkampioene leeft duidelijk zorgeloos naar de competitie toe. Ook de besmettingen binnen het dorp verontrusten haar niet. “Ik leef niet in angst om besmet te raken. Ik houd me aan de regels, houd afstand van iedereen - meer kan ik net doen. Je kan altijd met schrik rondlopen, maar wat voor nut heeft dat? Op een gegeven moment moet je het loslaten. Ik weet dat ik er alles aan doe om me te beschermen. Mijn focus ligt op wat me te doen staat.”

Volledig scherm © Photo News