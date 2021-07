“Ik heb heel de nacht geen oog dicht gedaan van de stress:” toch spurt Eliott Crestan naar halve finale 800m bij olympisch debuut

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op de wereldranking staat Eliott Crestan met de 53ste tijd in zijn discipline. Op de olympische ranking - elk land mag maar drie atleten naar Tokio sturen - staat hij tien plaatsen hoger. Trek daar nog eens een aantal atleten af die de Spelen niet haalden en zo komt het dat Crestan, in 2018 goed voor brons op het junioren-WK, met de 36ste tijd aan de 800m begon. Voor de halve finale van morgen lagen er slechts 24 tickets klaar.

Crestan had daar zijn zinnen op gezet. Ook al staat hij voor het eerst op de Spelen - op een groot kampioenschap als senior tout court eigenlijk - de Naamse atleet liet zich niet intimideren. Hij bleef attent voorin lopen en op 200m voor de streep trok hij zelf in de aanval. Ca passe ou ça casse, dat was zo’n beetje de tactiek, zei Crestan. “Mijn coach André (Mahy) zei me: ‘Zet je voorin en als je kraakt, dan kraak je maar. Op papier waren ze bijna allemaal sneller dan mij, dus ik had niets te verliezen. Op 200m dacht ik: ‘Ik ga ervoor. Als ik het houd, dan zit ik in de halve finale. Ik voelde de andere komen en dacht: ‘Allez, allez, allez Eliott. En het is me gelukt.”

Volledig scherm Eliott Crestan tussen zijn concurrenten. © BELGA

Straf van Crestan, die er een uitmuntend seizoen heeft opzitten. In de winter stelde hij het 17 jaar oude Belgische record van Joeri Jansen scherper en in juni kwalificeerde hij zich dan voor z’n eerste Spelen. “Dat was het voornaamste doel. En nu ik hier sta, was het doel om één ronde te overleven. Of de finale erin zit. (zucht) Dat wordt moeilijk. Het was al een hele prestatie om de halve finale te bereiken maar de topacht... ça va être violent.”

Waarna hij zich in zeven haasten er vandoor ging, om wat bij te slapen. Want z’n nachtrust had geleden onder spanning voor zijn olympisch debuut. “Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Ik werd gék van de stress in m’n bed. Heel de tijd maalde die race in m’n hoofd. Om 1u ‘s nachts werd ik wakker en ‘t was gedaan met slapen. Ik ben dan maar op het balkon gaan staan en heb mijn ouders gebeld. Vandaar dat ik nu dringend wat moet gaan rusten anders ben ik morgen al dood na 100m.”

Volledig scherm Eliott Crestan. © AFP

