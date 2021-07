“Ik ben in de beste vorm van mijn leven”: judoka Jorre Verstraeten klaar voor olympisch debuut zaterdag

Olympische SpelenStress? Dat is aan Jorre Verstraeten niet besteed. De 23-jarige judoka laat zich door niets of niemand afleiden van zijn missie op de Olympische Spelen . Zaterdag, in de Nippon Budokan arena, wil de Leuvenaar van zich doen spreken: “Ik ben in de beste vorm van mijn leven.”

Het is zo’n dooddoener: atleten zijn bij hun olympisch debuut meestal nogal onder de indruk van het circus dat de Spelen zijn. Op Jorre Verstraeten lijkt dat alvast niet van toepassing. De judoka, 15de op de wereldranking in de categorie tot 60 kilo, geeft geen krimp. Hij ging het olympisch dorp wel even verkennen en snuisteren in het winkeltje vol souvenirs, maar zijn focus, die ligt honderd procent op het judo. “Ik kijk er ongelooflijk naar uit om zaterdag te kunnen vechten. Het base camp van Team Belgium in Mito was perfect om te acclimatiseren en de jetlag te verteren. Ik heb me helemaal voorbereid zoals het hoort en ben in de beste vorm van mijn leven. Ik heb een precisie en alertheid op training die ik nooit eerder heb gevoeld. Ik ben geconcentreerd: het enige waar ik aan denk, is zaterdag en de judoka die voor me staat te verslaan.”

Kordaat. Zo komt hij over. Een man op een missie. Morgen kent hij zijn loting en kan hij zijn kansen inschatten. Alleen - en daar is hij geen uitzondering in - wil Verstraeten niet weten hoe zijn mogelijk parcours naar het podium er kan uitzien. “Zodra mijn loting bekend is, zet ik mijn telefoon af zodat ik geen berichtjes kan lezen. Ik weet dat er judoka’s zijn zoals Charline Van Snick die hun loting graag kennen maar ik liever niet. Want dan speel ik in mijn hoofd allerhande scenario’s af en slaap ik minder goed. Dan begin ik te denken over hoe ik een bepaalde judoka kan aanpakken. Dat creëert verwachtingen en als dat dan niet strookt met de realiteit, gaat het fout in je kopje.”

Volledig scherm © BELGA

Het is ook niet nodig om te weten welke judoka’s zijn pad kunnen kruisen: hij kent ze toch allemaal. De student LO, die in 2019 en 2020 brons won op het EK, heeft z’n huiswerk gedaan. “Ik heb voor elke tegenstander een game plan klaar. We kennen elkaar allemaal zo goed dat ik geen video meer hoef te bekijken om te weten wat judoka x of y doet. Geef me z’n naam en ik weet meteen hoe hij vecht en hoe ik moet vechten.”

Dat het coronavirus intussen het olympisch dorp in sloop, daar ligt Verstraeten niet van wakker. “Een mogelijke besmetting is voor mij totààl geen zorg”, zegt hij. “Ik let heel hard op, houd afstand, ontsmet mijn handen, draag mijn mondmasker... Het gaat er in het olympisch dorp echt niet losser aan toe dan erbuiten. De Japanners zijn heel streng en kijken goed toe dat de regels worden gerespecteerd.”

Volledig scherm © BELGA