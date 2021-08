Ibrahim Hamadtou, de paralympiër die na treinongeluk tafeltennist met mond en voeten

Paralympiche SpelenEen inspirerend verhaal vanop de Paralympische Spelen. Ibrahim Hamadtou was tien jaar toen hij beide armen verloor bij een treinongeval. 38 jaar later schittert hij in Tokio in het... tafeltennis. Het palletje houdt de Egyptenaar in zijn mond, de bal werpt hij op met zijn voet.

Hamadtou verloor tegen de Zuid-Koreaan Park Hong-kyu (11-6, 11-4 en 11-9), maar de beelden van zijn openingsronde op de Paralympische Spelen gingen wel de wereld rond. De Egyptenaar verloor op tienjarige leeftijd beide armen bij een treinaccident. “In het dorp waar ik opgroeide waren er twee mogelijkheden: voetbal of tafeltennis. Logisch zou zijn dat ik me volledig toelegde op het voetbal. Maar ik koos voor tafeltennis. Voor de uitdaging”, vertelde hij in 2014 - vlak voor hij deelnam aan zijn eerste Spelen in Rio - aan CNN.

De intussen 48-jarige Hamadtou houdt het tafeltennispalletje vast in zijn mond. Verbazingwekkend is hoeveel kracht en effect hij in zijn slagen krijgt. Bij de opslag werpt hij het balletje op met de voet. “Aanvankelijk probeerde ik andere technieken, zoals het palletje onder mijn oksel steken. Maar niets was zo efficiënt als mijn mond. Makkelijk was het niet. Ik trainde zeker drie jaar dagelijks om een degelijk niveau te halen. Mensen konden hun ogen eerst niet geloven. Ze waren verbaasd toen ze me zagen spelen. Én trots op mijn karakter.”

Volledig scherm © Photo News

Een extra prikkel om er vol voor te gaan kwam onmiddellijk na het onfortuinlijke treinongeval. Hamadtou woonde een wedstrijd tussen twee vrienden bij. “Ze waren het oneens over een punt. Ik had de fase goed opgevolgd en wees het punt toe aan één van hen. De andere was kwaad en brieste dat ik me niet mocht moeien aangezien ik toch nooit zou kunnen tafeltennissen. Díe woorden maakten iets los. Het zou me wél lukken.”

Na de nederlaag in zijn eerste match moet Hamadtou de tweede groepswedstrijd in Tokio winnen wil hij doorstoten naar de knock-outfase. “Mijn verlies voelt bitter, want ik speelde goed. Ik hoop op betere resultaten.”

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP