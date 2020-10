Houdt Dirk Van Tichelt judo voor bekeken?

Tot een maand geleden geleden geloofde Dirk Van Tichelt nog in zijn kwalificatiekansen voor Tokio 2020, waar hij zijn carrière hoopte af te sluiten. Maar de judoka, die op de Spelen van Rio zijn geluk niet op kon met olympisch brons in de categorie tot 73 kilo, raakte niet verlost van nekpijnen, een probleem waar hij vroeger ook al last van had.

Hij kreeg een infiltratie maar moest toch passen voor de Grand Slam vorige week in Boedapest. Van Tichelt zag in dat zijn kansen om over een jaar in Tokio te staan, meteen gedecimeerd waren, zeker omdat het aantal toernooien door het coronavirus ook heel beperkt zijn. Vermoedelijk kondigt Van Tichelt vrijdag dan ook het onvermijdelijke aan: dat hij stopt als judoka. Van Tichelt gaf al aan dat hij graag trainer zou worden, mogelijk dienen zich daar opportuniteiten aan.

De ‘Beer van Brecht’ greep zijn eerste belangrijke titel op het EK van 2008 in Lissabon en een jaar later deed hij daar brons bij op het WK in Rotterdam. In 2013 veroverde hij opnieuw WK-brons en in 2014 EK-brons. Op de Spelen kon Van Tichelt zijn statuut in eerste instantie niet waarmaken: in 2008 greep hij in Peking net naast het brons, Londen 2012 draaide op een teleurstellende negende plek uit. Maar Rio 2016 maakte alles weer goed.

Volledig scherm Van Tichelt met zijn bronzen medaille in Rio. © Photo News