“Hopelijk halen we meer medailles dan de zes van Rio”: Team Belgium kijkt vol vertrouwen Spelen Tokio tegemoet

Olympische SpelenTeam Belgium keerde vijf jaar geleden met zes medailles terug uit Rio: hoe groot wordt de buit op de Olympische Spelen in Tokio? “Hopelijk doen we beter dan in 2016”, zei chef de mission Olav Spahl vandaag in Mito, de uitvalsbasis van de Belgen in Japan. “Het potentieel is er maar dan moeten de atleten wel 100 procent zijn op de dag dat het telt.”

Mito. Een kleine twee uur rijden van Tokio. Wat landelijker gelegen, maar ook daar is corona niet veraf. Zonder een sneltest kom je er in de Adastria Arena, waar het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) zijn eerste persmeeting houdt, niet in. Na een ‘publieke’ training van de Belgian Cats - heel raar is dat, wetende dat er op de Spelen geen publiek is toegelaten - geeft delegatieleider Olav Spahl een stand van zaken. Hoeveel atleten van Team Belgium er al in Japan zijn (“75 van de 121”), hoeveel er in de openingsceremonie gaan meelopen (“een vijftigtal”) en vooral: op hoeveel medailles België mag rekenen. In Rio waren dat er zes: goud voor zevenkampster Nafi Thiam en renner Greg Van Avermaet, zilver voor zwemmer Pieter Timmers en de nationale hockeyploeg, brons voor judoka Dirk Van Tichelt en renster Jolien D’Hoore.

Quote Er zíjn ook opportuni­tei­ten. Denk maar aan het vrouwendub­bel in het tennis, he tjumping­team in de paarden­sport of het gemengde aflossings­team van de triatleten. Olav Spahl

Kan Team Belgium die ‘score’ overtreffen? Spahl lacht als hij de vraag krijgt. Het BOIC drukt z’n ambities meestal uit in ‘olympische diploma’s’: top acht-plaatsen. Dat is van belang bij het toekennen van topsportcontracten, maar op de Spelen gaat het natuurlijk om de knikkers, om de medailles. “Hopelijk doen we beter dan in 2016”, zo drukte Spahl het diplomatisch uit. Het sportstatistiekenbureau Gracenote voorspelde wel tien medailles voor België. Spahl: “Er zít meer in, dat is waar - elke prognose is gebaseerd op bestaande resultaten. De atleten zijn zich ook bewust van hun potentieel en ik voel dat iedereen de drang heeft om te winnen, maar dan moeten ze op de dag dat het telt ook honderd procent zijn. Ze moeten het verdienen, want iedereen begint van nul. Wat een voorspelling lastig maakt, is dat je door de coronapandemie niet veel info hebt over hoe de andere landen omgaan met de situatie.”

Op elke Olympische Spelen zijn er ook wel onverhoopte medailles die uit de lucht vallen - denk maar aan schutter Lionel Cox in Londen 2012. Spahl: “Er zíjn opportuniteiten en dan denk ik bijvoorbeeld aan het tennis: door de vele afzeggingen zijn er kansen in het vrouwendubbel met Elise Mertens en Alison Van Uytvanck. Jammer dat David Goffin niet fit raakte. Ik kijk ook naar het jumpingteam in de paardensport of naar de triatleten, waar zeker het gemengde aflossingsteam z’n kansen heeft.” En of de champagne dan al klaar staat? Stilte. Spahl: “We weten wat niét mag en dat zijn grote feestjes in het openbaar. Maar we gaan voor de atleten wel telkens een leuke ontvangst voorzien. Met een beperkt aantal mensen.”

