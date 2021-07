“Hoe vaak krijg je de kans om een Belgisch record te lopen? Ik moést er voor gaan”: Paulien Couckuyt naar halve finale 400m horden in recordtijd

Olympische SpelenPaulien Couckuyt heeft het Belgisch record gebroken in de reeksen van de 400 meter horden op de Olympische Spelen . De 24-jarige Antwerpse finishte als derde in de tweede reeks in 54.90. Hanne Claes is ondanks een persoonlijke seizoensbeste uitgeschakeld.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Hallo, hallo!” Het was een uitgelaten Paulien Couckuyt die daarnet voor de pers verscheen in het Olympic Stadium in Tokio. En terecht want de 24-jarige atlete kwalificeerde zich voor de halve finales van de 400m horden in een nieuwe Belgische recordtijd (54.90). Minder uitgelaten was Hanne Claes: zij ging er in de reeksen uit, ondanks een beste seizoenstijd (56.38). Meer zat er niet in want de Leuvense liep met een stressfractuur aan de kuit.

Groter kan een contrast niet zijn. Paulien Couckuyt, die dartelend van de piste kwam versus Hanne Claes, die eigenlijk al bij voorbaat wist dat ze kansloos was. De 29-jarige Claes bekende dat ze met een stressfractuur aan het kuitbeen zit “net boven de enkel. Ik heb met pijnmedicatie gelopen. Vorige week deed ik één hordensessie en voor het overige was het vooral alternatief trainen. Niet ideaal. Dat ik dan toch mijn beste seizoenstijd kon lopen, daar ben ik toch wel trots op.” Helaas stopten de horden voor Claes in de reeksen. Zij gaat na de Spelen een lange pauze nemen om te revalideren en zich bezinnen over haar sportieve toekomst.

Paulien Couckuyt kon zich wel kwalificeren voor de halve finales. En hoé. Zij snelde vanuit de buitenbaan naar een nieuw Belgisch record: 54.90, vijf honderdsten onder de vorige besttijd die ze sinds 12 juni deelde met Ann Mercken. “Maar nu is het echt van mij alleen, hé,” knipoogde Couckuyt. “En dat doet heel veel deugd. Het stond toch al 25 jaar op de tabellen. Het is fantastisch dat ik me nu officieel de snelste 400m horden-loopster ooit van België mag noemen. En ik weet dat er nog meer mogelijk is.”

Couckuyt: “Fantastisch om eerste Spelen zo te starten”

Volledig scherm Paulien Couckuyt en Hanne Claes. © BELGA

Straf van de 24-jarige Antwerpse, die in Tokio aan haar olympisch debuut toe was. “Amai, ik had niet op beter kunnen hopen,” zei ze met blinkende oogjes. “Het is fantastisch om zo aan mijn eerste Spelen te kunnen starten. Zo vroeg op de dag dan nog. Ik ben eigenlijk geen ochtendmens maar voor de Olympische Spelen sta je al eens graag vroeg op. Tijdens de opwarming voelde ik al dat het goed zat en ik ben ongelooflijk bij dat het er is uitgekomen.”

Met nog vijftig meter te gaan, was duidelijk dat Couckuyt zich zou kwalificeren maar toch loste ze het gaspedaal in. “Op de Spelen moet je alles geven en ik wist niet hoe ver ik voor zat. Ik wilde het risico niet nemen dat er nog één of twee meisjes me zouden inhalen. En hoe vaak krijg je de kans om een Belgisch record te lopen? Ik moést er dus wel voor gaan.”

Maandag al volgen de halve finales. Couckuyt staat met de negende tijd achter haar naam. Dat biedt perspectieven. Couckuyt: “Tuurlijk. Dat is waar elke atleet van droomt. Ik ga alles op alles zetten om de finale te halen en zal het record weer aanvallen maar het niveau is heel hoog. Het zal knokken worden en dan zie ik wel waar ik uitkom.”

Hanne Claes: “Mijn voorbereiding was niet ideaal, dus ik ben wel trots op mezelf”

Volledig scherm Hanne Claes. © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.