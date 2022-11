Hoe Team Belgium z’n olympische atleten naar glorie begeleidt. Deel 2: de psycholoog: “Het opzet is om de juiste atleet bij de juiste persoon te brengen”

OLYMPISCHE SPELENIn topsport zijn het de details die tellen, die het verschil kunnen maken tussen wel of geen (gouden) medaille. En dus zet het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) meer dan ooit in op de omkadering van z’n atleten. Tijdens de stage in Belek spraken we met de experten die elk hun steentje bijdragen in de successen, zoals psychologe Els Snauwaert. “Sporters tonen steeds meer belangstelling voor het mentaal welbevinden.”

Tokio 2020 kreeg als bijnaam The Mental Games. Het thema domineerde de sportpagina’s, zeker na het forfait van topturnster Simone Biles die getuigde over de mentale issues die op haar drukten. Denk ook aan de vele tranen die olympisch kampioene Nafi Thiam plengde - op het randje van mentale uitputting.

Els Snauwaert (49) keek er niet van op. De sportpsychologe uit Oostduinkerke draait al 25 jaar mee in het wereldje - met ervaring in tal van sporten - en coördineert sinds 1 mei het Team Belgium Sports Psychology Network bij het BOIC. Het plan is om een netwerk op te zetten met “alle mensen die in de praktijk samenwerken met olympische atleten op mentaal-emotioneel vlak” en hen met elkaar in contact te brengen. “Na Tokio deed het BOIC een rondvraag bij de atleten en daaruit bleek dat de sporters steeds meer belangstelling tonen voor het mentaal welbevinden”, vertelt ze. “Het thema is tegenwoordig heel bespreekbaar. Ik voel me ook niet meer dé sportpsycholoog, die er als een raar wezen bij loopt, maar ik ben een normaal onderdeel van het team. Naar de Paralympics ging ik al zes keer mee. Voor hen ben ik een stuk van het meubilair. (lacht)”

23 sportpsychologen

Als sportpsychologe begeleidt Els Snauwaert zelf atleten - zoals in het verleden triatleet Frederik van Lierde - maar ze kan onmogelijk álle 300 atleten van het BOIC op haar eentje opvolgen. Dus laat ze zich bijstaan door vijf andere sportpsychologen die elk een specifiek thema voor zich nemen. Na een survey bij een 40-tal collega’s werden nog eens 18 sportpsychologen bij die vijf groepen ingedeeld, op basis van hun expertise en bereidheid om voor output te zorgen. Snauwaert: “Het opzet is om de juiste atleet bij de juiste persoon te brengen. Wij zijn het aanspreekpunt, maar verwijzen door.” Het initiatief, dat van BOIC-sportdirecteur Olav Spahl uitging, is nog jong en dus kan dat netwerk nog verder uitbreiden. Snauwaert: “Ja, maar zoals het nu draait, kan het al wel draaien. Dat moet ook, want ik heb het zelf bedacht. (lacht)”

Volledig scherm Sportpsychologe Els Snauwaert. © BELGA

Tijdens de stage van Team Belgium in Belek polst Snauwaert wat er leeft bij de atleten en of ze al begeleid worden - kwestie van een overzicht te krijgen, niet om andere sportpsychologen onder hun duiven te schieten. “We delen alle info, gaan in dialoog en betrekken alle partijen. Er is een grote openheid en vertrouwen. En niets gebeurt zonder de goedkeuring van de atleten zelf.”

Welke vragen ze het meest krijgt? “Welke meerwaarde wij hen kunnen bieden”, antwoordt Snauwaert. “Hoe we hen kunnen helpen. De topics zijn echt heel divers. Vroeger was de standaardvraag zo’n beetje: ‘Waarom presteer ik minder goed in competitie dan op training?’ Maar ik weiger nog te veralgemenen. Het is allemaal van zoveel factoren afhankelijk en de hulpvragen zijn ook heel individueel. Als de band met de atleet goed is, kan alles aan bod komen. Het beeld dat ik de wereld uit wil helpen, is dat we er alleen zijn voor probleemgevallen. Die zijn er in de sport niet meer dan in de samenleving. We doen aan totaalbegeleiding. De mentale gezondheid is, net zo goed als de fysieke, belangrijk om te kunnen presteren. Die onderdelen vormen samen een puzzel die je moet leggen.”

Quote Het slimste is kijken hoe de kampioenen het doen. Succesana­ly­se is een veelge­bruik­te techniek in de sportpsy­cho­lo­gie. Sportpsychologe Els Snauwaert

Niet alleen bij de atleten, maar ook bij de trainers steekt Snauwaert tijdens de stage haar licht op. Van hen wil ze eveneens horen welke noden er zijn. “Ik informeer ook wat de beste kanalen zijn om hen te bereiken. Dan blijkt dus dat vooral podcasts populair zijn. Door te spreken met andere olympische atleten, over hoe zij met het mentale omgaan, welke routines of technieken ze gebruiken... En het slimste is natuurlijk kijken hoe de kampioenen het doen. Succesanalyse is een veelgebruikte techniek in de sportpsychologie. Zoeken naar de ingrediënten die tot succes leiden, ook bij jezelf.”

Volledig scherm © BELGA