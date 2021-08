Hoe de Nederlandse marathonloper Abdi Nageeye een droomscenario smeedde: “Ik riep heel hard: blijf bij mij, we gaan geschiedenis schrijven”

Olympische Spelen42 kilometer en 195 meter toonden Abdi Nageeye in al zijn gedaanten. Een vastberaden marathonloper, een slimme en tot in de puntjes voorbereide atleet en een sociaal wezen. Met zilver op de olympische marathon zet hij de grootste prestatie van zijn lopersleven neer. “Ongelooflijk.”

Ruim vier uur na zijn gedenkwaardige finish neemt Abdi Nageeye onverminderd vrolijk zijn telefoon op. Hij zit in de auto, op weg naar een privéjet die klaarstaat voor hem, de Keniaan Eliud Kipchoge en de Belg Bashir Abdi en hun begeleiders. De hele euforische bups vliegt met een anderhalf uur durende vlucht van Sapporo alsnog naar de plaats waar de Olympische Spelen eigenlijk plaatsvindt. “Krijg ik toch mijn medaille in Tokio”, zegt hij trots.

Het is een medaille waar niemand rekening mee heeft gehouden, maar waar Nageeye zelf al jaren in gelooft. 41 jaar na Gerard Nijboer in Moskou wordt Nageeye hier tweede achter Kipchoge, de ongenaakbare wereldrecordhouder en levende marathonlegende. Het is de ultieme beloning voor een atleet die vrijwel elk jaar een stukje beter werd, lang van coach naar coach ging en de wereld overtrok - in de hoop de ideale omgeving te vinden om het gat te dichten met de wereldtop. Nationaal recordhouder op de marathon werd hij, maar internationaal bleven de prijzen uit.

“Ik wist dat ik veel beter kon, maar je moet het laten zien. Dat deed ik in trainingen, ik heb zoveel longruns gedaan in crazy times, maar je moet er staan. Ik stond er nooit. Tot nu. Dit voelt écht als zo’n grote opluchting. Als gerechtigheid. Ik ben zo blij dat dit is uitgekomen.”

Volledig scherm © AFP

En nu staat hij met zijn 32 jaar op het podium met zijn loopvrienden. In Sapporo, waar een hittegolf heerst, geeft Nageeye een masterclass hitteplan weg. Al jaren bereidt hij zich voor op de warmte. Hij leest zich in, schakelt de hulp van experts in. Hij bouwt op trainingskamp in Font Romeu zijn eigen hittekamer. Gaat eerst veertig minuten in een warm bad, stapt daarna op een door pannen met kokend water omgeven loopband met alle verwarmingen in de kamer op het hoogste standje. Tijdens de race zie je Nageeye constant bezig met zijn hoofd koelen, drinken en soms met het tenue tussen de tanden om een briesje op zijn buik te voelen.

Volledig scherm © AFP

Waar drie Ethiopiërs de strijd staken, loopt Nageeye sterk en geconcentreerd. Na 31 kilometer loopt Kipchoge weg, daarachter vormt zich een groep die voor het podium gaat vechten. Nageeye heeft het lastig, maar bijt zich vast. Met nog 3 kilometer te gaan en alleen de Keniaan Lawrence Cherono en Bashir Abdi bij zich, praat hij zichzelf moed in: “Abdi, maak je niet gek.”

In de laatste kilometer komt zijn ware aard naar boven. De man die voor iedereen altijd zijn telefoon opneemt. Die houdt van mensen om zich heen. Die zich overal op de wereld thuis voelt en vrienden maakt. Niet voor niets deelt hij twee dagen voor de wedstrijd de starttijd in vier tijdzones: ‘Tokio-time, Toronto-time, Amsterdam-time en Nairobi-time’. Nageeye is een sociaal wezen en hier, vlak voor de belangrijkste sprint van zijn lopersleven, bekommert hij zich om maatje Bashir Abdi, die grimast en dreigt af te haken. “Ik riep heel hard: blijf bij mij, we gaan geschiedenis schrijven.”

Kaptagat

Nageeye geeft een seintje voor zijn aanval op Cherono en blijft daarna omkijken en continu de andere Abdi aansporen. Met wilde armgebaren, met geschreeuw. Hij wil met zijn vrienden het podium op en het lukt nog ook. Nageeye valt met wijd opengesperde ogen in de armen van Kipchoge, zijn voorbeeld die uitgroeide tot vriend in de jaren dat hij met hem trainde in het Keniaanse Kaptagat.

Daarna volgt de knuffel met Bashir Abdi, net als hij geboren in Somalië, en sinds dit jaar zijn trainingsmaatje in Ethiopië en ook de man met wie hij dit jaar de tegenslagen heeft gedeeld. De Belg helpt hem dit jaar in lastige tijden bij blessures aan zijn achillespezen, knie en ook de opspelende hamstring in juni. Er leven twijfels of hij nog wel op zijn topniveau terugkeert.

Of de leeftijd niet begint te tellen. Amper zes weken geleden belt Nageeye reserve Michel Butter op om te vertellen dat hij twijfelt aan zijn olympische deelname. Vanaf nu moet elke belangrijke training raak zijn, anders slaat zijn top-5 ambitie nergens op.

Droomscenario

Butter waardeert de berichtjes van Nageeye, die hem op de hoogte houdt, maar Nageeye mist geen training meer en het vertrouwen groeit. Aan de zijde van Bashir Abdi. De twee zien elkaar in aanloop naar de Spelen vaker dan hun vrouw en kinderen. Ze flankeren uiteindelijk Kipchoge. Goede vrienden waren het en nu de beste drie marathonlopers op de Spelen van 2021. Het is een droomscenario. “Absoluut”, zegt Nageeye. “Ongelooflijk dat het zo loopt.”

Zilver op de olympische marathon. En gouden beelden van zijn laatste kilometer.

Volledig scherm © EPA

