Hockey voor dummies: alles wat u moet weten voor de finale van de Red Lions in 10 vragen

3 augustus De Red Lions staan in de finale in Tokio. Donderdagmiddag gaan onze Belgische hockeymannen voor goud. In een driedelige docureeks volgden we de Red Lions in hun jacht op olympische roem.