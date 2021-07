Hitte zorgt voor moordende omstandigheden op tennisbaan, organisatie grijpt in: matchen starten pas vanaf 15 uur

OLYMPISCHE SPELENDe weersomstandigheden in Tokio spelen de tennissers flink parten op de Olympische Spelen . Paula Badosa werd per rolstoel afgevoerd, Novak Djokovic klaagt en Daniil Medvedev laat met enkele scherpe uitspraken niets aan de verbeelding over. De ITF grijpt nu in door het startuur van de eerste wedstrijden te laten verlaten naar 15 uur.

De organisatie neemt de beslissing “in het belang van de gezondheid en het welzijn van de spelers”. Vanaf morgen zullen de wedstrijden pas ten vroegste starten om 15 uur.

De voorbije dagen kwamen er heel wat klachten van de spelers over het spelen in de loden hitte. Medvedev, nummer twee van de wereld, had het zwaar in zijn partij in de derde ronde tegen de Italiaan Fabio Fognini. De Rus worstelde met temperaturen van boven de 30 graden en de hoge luchtvochtigheid.

Toen umpire Carlos Ramos in de tweede set vroeg of het wel ging en of Medvedev wel door kon spelen, antwoordde de Rus: “Ik kan de wedstrijd uitspelen, maar dan kan ik sterven. Als ik sterf, wie is er dan verantwoordelijk?” Medvedev speelde door en won zijn wedstrijd uiteindelijk in drie sets: 6-2, 3-6, 6-2.

Na zijn partij in de eerste ronde zei Medvedev al: “Ik denk dat het beter is om de wedstrijden pas in de avond te spelen. Dan is de hitte wat minder.”

Volledig scherm Novak Djokovic blaast zichzelf wat frisse lucht toe tijdens zijn partij met Alejandro Davidovich Fokina. © AP

Nummer één van de wereld Djokovic schaart zich achter dat idee: “Ik snap niet dat we niet wat later beginnen. Dat zou ons leven een stuk makkelijker maken. Je voelt nu extra gewicht aan je schouders hangen, je voelt dat je zware benen hebt. Het is niet de eerste keer dat we onder zware omstandigheden spelen, maar ik heb een paar andere spelers gesproken en allemaal zeggen ze dat het hier het zwaarst is.”

De Argentijn Diego Schwartzman verloor met 1-6, 6-2 en 1-6 van Karen Khachanov en ook hij was duidelijk in zijn commentaar: “Het is onverklaarbaar dat ze ons midden op de dag in 40 graden laten spelen. Ik vertrek hier met de woede in mijn lijf.”

Paula Badosa gaf in haar partij tegen Marketa Vondrousova na één verloren set op, omdat de omstandigheden haar te veel werden. Met een handdoek over haar hoofd werd ze per rolstoel van het veld gereden.

Volledig scherm Paula Badosa wordt per rolstoel van de baan geholpen. © AP

