HET THUISFRONT. Ontlading enorm bij verzamelde familie van Red Lions: “Ambitie uitspreken en dan winnen? Dan ben je het waard”

Olympische SpelenGeen (of toch weinig) publiek op de Spelen, en dus moeten de familieleden en vrienden van de Belgische atleten hun prestaties vanop het thuisfront bekijken. Voor de Red Lions verzamelden de familieleden in de tuin van het BOIC. Daar gaan ze een stevige feestnacht tegemoet na de gouden medaille van de Red Lions in Tokio. “Dit is de kers op de taart”, klinkt het.

Papa Denayer: “Dit is de kers op de taart”

Meteen na de beslissende shoot-out ging de riem eraf in de tuin van het BOIC. De ontlading was enorm bij alle aanwezige familieleden, zo ook bij Christophe Denayer, voorzitter van de Vlaamse hockeyliga en de vader van aanvoerder Felix Denayer. “Dit is totale ontlading. We zijn zo content. Het is het succes van een hele organisatie, een hele ploeg. Dit is de kers op de taart, en het is prachtig voor België. Voor zulke momenten blijf ik heel kalm, ik probeer me te concentreren. Het is zijn realisatie, voor ouders is dit prachtig om iemand te zien excelleren in zijn kunnen.”

Papa Vanasch en mama Van Doren: “Ambitie uitspreken en dan winnen? Dan ben je het waard”

“Ik ben zot, ongelooflijk”, klinkt het bij de vader van Vincent Vanasch, misschien wel de belangrijkste pion bij de Lions in de finale in de shoot-out. “Het is in eerste instantie een ploeg. Het is Vincent z’n werk. De andere jongens, hey... de hele ploeg, het is niet alleen Vincent hé. Het is ongelooflijk.” In de wandelgangen klonk wel eens dat het voor de 33-jarige Vanasch misschien de laatste wedstrijd voor de Lions was geweest. “Hij wilt nog naar Parijs gaan”, vertrouwt zijn vader ons lachend toe. “Maar zeg het niet door hé. Hij zou graag de Europabeker in Duitsland winnen, die ontbreekt nog. In België en Nederland heeft hij die al.”

De moeder van Arthur Van Doren wist met haar geluk geen blijf. “Fantastisch. We hebben genoten, het was een knappe match. Het niveau lag hoog. De 1-1 was terecht, het was een echte olympische finale. Als je de ambitie voor goud zo uitspreekt en dan wint, dan ben je het waard. De koelbloedigheid na die videoref, daar terug moeten gaan staan na het juichen, Vanasch weer de goal in, dat is wereldniveau. We hadden graag naar Tokio gegaan, dat is spijtig, maar ja het is genieten. Ik ben zo fier.”

