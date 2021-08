HET THUISFRONT. Ontgoochelde moeders Mestdagh en Meesseman keken samen naar match: “Er zat zo veel meer in”

Olympische SpelenGeen (of toch weinig) publiek op de Spelen, en dus moeten de familieleden en vrienden van de Belgische atleten hun prestaties vanop het thuisfront bekijken. Voor de Belgian Cats was dat de sporthal van Ieper. Wij zetten onze stoel bij en zagen samen met de moeders van Emma Meesseman en de zusjes Mestdagh de Cats nét te kort komen. De teleurstelling was dan ook bijzonder groot.

Jo Baert: “Drie keer zo gestresst”

Jo Baert heeft maar liefst drie geliefden bij de Belgian Cats. Ze is niet alleen de moeder van speelsters Kim en Hanne Mestdagh, maar ook de echtgenote van bondscoach Philip Mestadgh. “Ik weet niet of het anders is met drie of één familielid, maar ik denk toch dat ik soms drie keer zo gestresst ben”, lacht ze. “Je wilt voor alle drie het beste: goeie coaching, driepunters die erin gaan, goeie invalbeurt van Hanne... Alles is zo intens, er staat altijd wel iemand op het veld.”

Sonja Tankrey: “Wordt dubbeltje op z'n kant”

Sonja Tankrey is de moeder van sterspeelster Emma Meesseman. Hoe strak staan de zenuwen al gespannen, vlak voor de wedstrijd? “Het gaat van kwaad naar erger. De match wordt een dubbeltje op z'n kant. Als iedereen scoort, als iedereen goed verdedigt, als ze écht spelen als een team, is het haalbaar. Als dat niet gebeurt, gaat het niet lukken. Ik heb Emma niets meer gestuurd, want ik weet toch dat ze het niet zou lezen.”

Baert bij de rust: “Wordt vechten tot op het einde”

De Cats doken met een nipte voorsprong de rust in. “Japan is zeer goed, ik zag het eigenlijk al niet meer zitten toen ze twaalf punten voor stonden”, aldus mama Mestdagh. “Gelukkig begonnen onze shots beter te gaan, maar het zal vechten tot het einde worden. Japan is erg goed in de breedte, hun wisselspelers zijn geen verzwakkingen. Maar we hebben de achterstand opgehaald, dat geeft een goed gevoel.”

Baert na nederlaag: “Er zat zo veel meer in”

Na de nipte nederlaag was de ontgoocheling bijzonder groot in Ieper. “Het is zuur, heel zuur”, aldus een emotionele Baert. “Ze hebben ervoor gevochten en hebben alles gegeven. Japan verdiende het even veel als ons, maar het is spijtig. Het is toch wel moeilijk. Het zijn de olympische spelen, een eventuele medaillekans is weg... Dat komt niet elke vier jaar terug, volgens mij. Ik ben zeker trots op de meisjes, maar er zat zo veel meer in.”

Tankrey: “Heel domme vrijwillige fout kost ons punten”

“De ontgoocheling is heel groot”, klinkt het ook bij moeder Meesseman. “Ik ben er zelfs triestig van, want op zo’n manier verliezen... Het zat er echt in. Het begin was moeilijk, maar daarna hebben we cruciale momenten gehad, en het is dan dat je het moet doen. Een heel domme vrijwillige fout kostte ons punten, dat mocht niet gebeuren. Ik denk dat de ontgoocheling bij Emma heel zwaar zal zijn. Dit was haar droom en dan met één punt verliezen... Dit is een serieuze duw.”

Lees ook: