Het leven van Joachim Gérard hing aan een zijden draadje na hartstilstand op Olympische Spelen: “Ik prijs me gelukkig dat ik er nog ben”

Paralympische Spelen“Ik bedank de dokters die mijn leven gered hebben.” Op een persmoment in Charleroi deed rolstoeltennisser Joachim Gérard voor het eerst zijn relaas over zijn hartstilstand tijdens de Paralympische Spelen - het was kantje boord. Gérard kreeg na de inplanting van een defibrillator intussen groen licht om zijn carrière voort te zetten: “In Parijs 2024 wil ik ‘revanche’ nemen met paralympisch goud.”

Op 1 september was Gérard tijdens de Paralympische Spelen in Tokio opgenomen in een ziekenhuis met een ‘cardiologisch probleem’, maar precieze details over het wat en hoe raakten tot nu toe niet publiek bekend. Ook bij hun terugkeer naar België hulden Gérard en zijn staf zich in stilzwijgen - ‘Jo’ wou eerst bekomen bij zijn familie en ze zouden op het gepaste moment praten. Vandaag was de tijd rijp en laste hij samen met zijn entourage een persmoment in de Spiroudome in Charleroi.

VIDEO: Olek Kazimirowski van het Paralympisch Comité gaf deze zomer al meer uitleg over de ziekenhuisopname van rolstoeltennisser Joachim Gérard

Uit zijn relaas blijkt dat Gérard blij is dat hij het kan navertellen: hij was op de Spelen het slachtoffer van een hartstilstand in het olympisch appartementsgebouw van de Belgen, te vergelijken met wat voetballer Christian Eriksen overkwam op het veld tijdens het EK afgelopen zomer. Snel ingrijpen bleek nodig om het leven van Gérard te redden. Onder meer zijn coach Damien Martinquet diende al de eerste zorgen toe, maar gelukkig waren ook medici snel in de buurt. De Duitse arts Anja Hirschmüller, die in het gebouw logeerde, passeerde toevallig en diende samen met twee Braziliaanse collega’s, Leonardo Guedes en Gustavo Torres, hartmassage toe. Toen Gérard het bewustzijn verloor, konden ze hem met de schok van een externe defibrillator reanimeren.

“Het is dankzij hen dat ik hier nu nog ben. Ik moet iedereen bedanken die me geholpen en gesteund heeft”, aldus Gérard, die zich van het voorval zelf niet te veel kan herinneren. “Ik weet dat ik me bizar voelde. En twee dagen lang voor de hartstilstand voelde ik me ook abnormaal vermoeid en ik sliep slecht.”

Quote Tokio is nu een slechte herinne­ring, maar de Paralympi­sche Spelen blijven wel een magisch toernooi. In Parijs 2024 wil ik revanche pakken. Waarom zou ik dan niet mikken op goud? Joachim Gérard.

Gérard kreeg nog in de eerste week tijdens zijn verblijf in het Saiseikai Central Hospital in Tokio na overleg met Belgische artsen van het Marie Curie Hospitaal in Charleroi een defibrillator ingeplant. Ook bij zijn terugkeer naar België onderging Gérard nog vele medische testen. “Maar de precieze oorzaak van de achterstand valt niet meteen te achterhalen. Het kan wel met deshydratatie (overmatig verlies van lichaamsvocht, red.) te maken hebben, maar dat is een hypothese. Ook heel wat valide tennissers hadden last van het extreem warme weer en de hoge vochtigheidsgraad in Tokio”, klinkt het.

Gérard verkeerde een tijdlang in het ongewisse of hij zijn tenniscarrière nog zou kunnen voortzetten. Hij behoort al jaren tot de wereldtop in het rolstoeltennis en won dit jaar op de Australian Open en Wimbledon zijn eerste twee grandslamtoernooien. Op de Paralympische Spelen in Rio 2016 haalde hij brons, maar zijn ambitie om in Tokio 2021 goud te pakken strandde in de derde ronde, twee dagen later gebeurde de hartstilstand.

Van de dokters kreeg Gérard na de testen ook wel snel groen licht om het tennis onder nauwgezette medische monitoring te hervatten. Vijf weken geleden startte hij met de eerste fysieke oefeningen, drie weken geleden herbegon de tennistraining. Doel is om de competitie in januari met ook de Australian Open te hervatten. “Ik voel me momenteel heel goed. Ik moet nog wat gewicht winnen, maar ik heb nog anderhalve maand tijd”, zegt Gérard. “De dokters hebben mij verzekerd dat ik met een defibrillator mijn sport verder kan beoefenen. Meerdere topsporters zitten in dezelfde situatie als ik. Sport is heel belangrijk voor mij. Het is mijn beroep, maar ik haal er ook veel plezier uit.”

Wel bekijkt Gérard het leven nu wat op een andere manier. “Ik prijs me gelukkig dat ik het overleefd heb. Daar ben ik me goed bewust van in mijn hoofd. Ik geniet nog meer van de momenten samen met mijn familie en naasten. Ik ben ook al de mensen die me gesteund hebben dankbaar. Ik kreeg enorm veel berichten, van onbekende mensen en bekende tennissers, zoals Kim Clijsters.”

Hij wil zijn leven ook niet door angst laten dirigeren: “Ik zie de hartstilstand als een eenmalig ongelukkig voorval, maar het leven gaat voort nu en ik zet nieuwe doelen in mijn sport. Ik wil graag het nummer één van de wereld worden. Tokio is nu een slechte herinnering, maar de Paralympische Spelen blijven wel een magisch toernooi. In Parijs 2024 wil ik revanche pakken. Waarom zou ik dan niet mikken op goud?”

