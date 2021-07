“Het is hier geen gevangenis”: blik achter de schermen van Hotel 123 Mercury in Maebashi, uitvalsbasis van Remco Evenepoel in Japan

Olympische SpelenDe eerste horde is genomen: Remco Evenepoel (21) is veilig en wel aangekomen in Japan. Maar geduld en begrip blijken daar de codewoorden. Gewoon over straat lopen, een keer een wandeling maken, of een koffie gaan drinken, zit er niet in. Het grootste deel van zijn tijd zal Evenepoel dezet dagen doorbrengen in Hotel 123 Mercury. Een blik achter de schermen van het logement en de omstandigheden in Maebashi.