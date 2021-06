HET DEBAT. Moeten transgender sporters kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen?

Atlete Laurel Hubbard is geselecteerd voor het Nieuw-Zeelandse damesteam gewichtheffen dat uitkomt op de Olympische Spelen in Tokio . De 43-jarige Hubbard nam deel aan herenwedstrijden voordat ze in 2013 van geslacht veranderde en wordt de eerste transgender die uitkomt op de Spelen. Hoewel haar testosteronwaarden onder de vereiste drempel liggen, zeggen critici dat ze tal van fysieke voordelen heeft. Wat denk jij? Moet een transgender atlete kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele atleten en experts ervan vinden.

In 2015 vaardigde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) nieuwe richtlijnen uit met betrekking tot de selectie van atleten op grond van geslachtskenmerken en genderidentiteit. Die richtlijnen bepalen dat elke transgender atlete in aanmerking komt om te concurreren in de vrouwencompetitie, op voorwaarde dat ze hormoontherapie ondergaat en dat haar testosteronniveaus gedurende ten minste 12 maanden voor de eerste wedstrijd onder 10 nanomol per liter liggen. Het testosterongehalte van een atlete moet bovendien gedurende de gehele periode van deelname aan de wedstrijd in de categorie vrouwen onder die waarde blijven. Voor transgender mannen bestaan helemaal geen voorwaarden voor deelname aan de competitie, voor hen gelden uiteraard wel de klassieke dopingregels.

Professor endocrinologie Guy T’Sjoen, UZ Gent

Volgens sommige wetenschappers doen die richtlijnen weinig af aan de biologische voordelen van hen die als man de puberteit hebben doorlopen, zoals bot- en spierdichtheid. “Als je een hormoonbehandeling start, neemt je spierkracht af, maar het is wel degelijk zo dat er een verschil blijft met personen geboren als vrouw. Dat is zeker zo bij personen die de transitie zijn gestart na de pubertijd”, legt professor endocrinologie Guy T’Sjoen, hoofd van het centrum voor seksuologie en gender aan het UZ Gent uit. “Maar topsport is per definitie unfair, en gaat altijd over specifieke lichamelijke, maar ook psychologische capaciteiten”, zegt hij. Hoewel Hubbart volgens professor T’Sjoen dus wel degelijk enkele fysieke voordelen heeft ten opzichte van haar concurrentes, getuigt haar selectie vooral van een grote mentale kracht. “Om deze storm te doorstaan en de confrontatie met de hele wereld aan te gaan, is een bijzondere kracht nodig", klinkt het.

Hoewel hij het belang van rolmodellen in de sport onderstreept, plaatst de topdokter vraagtekens bij de selectiecriteria van het IOC. “De regels zouden beter sport per sport bekeken worden. Dezelfde richtlijn voor alle sporten, dat is niet correct", vindt T’Sjoen.

Belgische gewichthefster Anna Vanbellinghen

Dat vindt ook de Belgische gewichthefster Anna Vanbellinghen, die in dezelfde gewichtsklasse (+87 kilogram) hoopt op een kwalificatie. Eind vorige maand sprak ze zich op de Olympische nieuwssite insidethegames uit over de mogelijke selectie van Hubbart. “Iedereen die op hoog niveau aan gewichtheffen heeft gedaan, weet dat dit waar is: deze situatie is oneerlijk voor de sport en voor de atleten”, klinkt het. Vanbellinghen benadrukt dat ze de transgendergemeenschap ten volle steunt, maar vindt dat er een striktere regelgeving nodig is voor de inclusie van transgender personen in de sport. “Want ik geloof dat iedereen toegang moet krijgen tot sport, maar dan niet ten koste van anderen.”

Caitlyn Jenner, Olympisch kampioen tienkamp 1976

Ook Caitlyn Jenner vindt deelname van transgender meisjes in de sport “oneerlijk”. Jenner, bekend uit de realityreeks ‘Keeping Up With The Kardashians’, is één van de bekendste Amerikaanse transgender vrouwen. In 1976, voor haar transitie, won ze een gouden medaille op de Olympische Spelen in de discipline tienkamp. In de marge van haar gooi naar het gouverneurschap van de Amerikaanse staat California sprak Jenner zich onlangs uit tegen de deelname van transgender meisjes in scholencompetities. “Het is gewoon oneerlijk als biologische jongetjes die trans zijn meedoen in meisjessporten”, zei ze tegen TMZ. “We moeten meisjessport op scholen beschermen.”

Quote De angst dat trans vrouwen de sport zullen ‘overnemen’ is een irratione­le angst voor trans personen — de definitie van transfobie Canadese baanwielrenster Rachel McKinnon, wereldkampioen sprint in 2018

Rachel McKinnon, wereldkampioene baanwielrennen 2018

De Canadese baanwielrenster Rachel McKinnon, die in 2018 wereldkampioene werd op de sprint bij de Masters (35-44 jaar), kent de kritiek. Sinds haar overwinning strijdt de wielrenster, zelf een trans vrouw, voor inclusie van transgender personen in de sport. “Wanneer mensen denken dat een hoger testosterongehalte een voordeel is, denken ze aan exogeen testosteron, dat wil zeggen testosteron dat via pillen, crèmes of injecties aan het lichaam wordt toegevoegd. Dergelijke praktijken — beter bekend als doping — zijn verboden”, schrijft ze in een opiniestuk voor de ‘Washington Post‘. “Wanneer we via doping meer testosteron toevoegen dan een lichaam gewend is, gaan de prestaties inderdaad omhoog. Wanneer je echter de hoeveelheid (testosteron) verlaagt tot onder wat een lichaam gewend is (door een operatie, medicatie of ziekte), gaan de prestaties omlaag.”

Volgens McKinnon is het belangrijk dat internationale sportorganisaties, zoals het IOC, sportbeoefening als een fundamenteel mensenrecht erkennen. “Transseksuelen mogen sinds 2003 aan de Olympische Spelen deelnemen, maar nog geen enkele keer heeft een transseksueel een medaille gewonnen. Slechts een paar van ons hebben ooit een wereldkampioenschap gewonnen. De angst dat trans vrouwen de sport zullen ‘overnemen’ is een irrationele angst voor trans personen — de definitie van transfobie.”