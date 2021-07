HERBELEEF. Héérlijke beelden: Matthias Casse als held onthaald bij thuiskomst - Ook Wout van Aert, na lift in helikopter, weer thuis

Olympische Spelen LIVE OS. Slaan de Belgian Hammers toe in de gemengde aflossing? “We hebben een medaille­kans”

0:19 Dag acht alweer op de Olympische Spelen in Tokio. We wachten nog steeds op de derde Belgische medaille. Komt die er vandaag dan? Makkelijk wordt het in elk geval niet. De Belgian Hammers en de gemengde 4x400 meter-ploeg lijken onze voornaamste kanshebbers op eremetaal. Kunnen zij boven zichzelf uitstijgen? En hoe komen onze andere landgenoten in Japan voor de dag? Op deze pagina komt u het doorheen de dag allemaal te weten!