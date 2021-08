Herbeleef de dag vol feestgedruis van de Gouden Lions: aankomst op Zaventem, open bus door Brussel en vieren met honderden fans op Rogierplein

Olympische Spelen HET THUISFRONT. Vriend en coach Kieran De Fauw: “Jammer om op deze manier hoofddoel van de Spelen te moeten afsluiten”

6 augustus De eerste olympische koppelkoers bij de vrouwen is een tegenvaller geworden voor Jolien D’hoore en Lotte Kopecky. Wij konden voor onze rubriek ‘Het Thuisfront’ de wedstrijd meevolgen in Assenede bij Kieran De Fauw, de vriend en trainer van Lotte Kopecky. “Jammer van die twee valpartijen. Er zat meer in dan de plaats waarop ze nu zijn beland.”