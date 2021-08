HERBELEEF. Belgische jumpingploeg als tweede naar finale - Tiende medaille voor Allyson Felix - Italië verrast weer, nu op de 4x100m

Olympische Spelen Na Peking, Londen en Rio: alles of niets voor het laatste kunstje van de broers Borlée in Tokio met de Belgian Tornado’s

8:00 Peking, Londen en Rio was hen niet gunstig gezind: wordt Tokio dan de stad waar de Belgian Tornados eindelijk op het olympisch podium staan? Voor de broers-Borlée wordt het op de 4x400m nu écht alles of niets. “Het is al onvoorstelbaar dat ze op hun vierde Spelen staan”, aldus vader en coach Jacques Borlée.