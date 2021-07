HERBELEEF. Australië en Japan trekken woensdag Spelen al op gang - Denayer: “Eer om vlag te mogen dragen”

Olympische Spelen Maak kennis met turnbelof­te Jutta Verkest (15), de benjamin van de Belgische olympische delegatie: “Nina is een bron van inspiratie”

20 juli Jong, jonger. En in casu Jutta Verkest: jongst. Met haar 15 herfsten — in oktober wordt ze 16 — is de Mechelse de benjamin van de Belgische olympische delegatie. Én van de in Tokio aanwezige internationale turnscene. Haar grote droom? “Ooit het niveau van Nina Derwael bereiken.” Aangename kennismaking.