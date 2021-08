Hans Van Alphen werpt blik op Belgische meerkampers: “Nafi moet voor 3 op 3 gaan in Parijs”

PORTRET. De zorgeloze, maar niet vanzelf­spre­ken­de jeugd van Gouden Nafi: “Als ik het moeilijk heb, denk ik aan wat mijn mama heeft moeten doormaken”

5 augustus Zelf vond Nafi Thiam (26) haar jeugd zorgeloos. Een beetje atletiek omdat haar mama Daniele dat deed. Goeie punten op school. Veel vriendinnen. Rhisnes, een dorpje bij Namen, was een veilige haven. Maar vanzelfsprekend was het niet, in een gezin van vier kinderen met enkel het leerkrachtenloon van moeder. Gelukkig was er een pot confituur om haar aan het lopen te krijgen. Een wàt? “Zo ben ik met atletiek begonnen, ja: voor een potje confituur.”