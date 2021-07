"Haal die kamelendrijver in!": Duitse wielercoach vroegtijdig naar huis gestuurd na racistisch incident

Olympische Spelen Belgian Sharks Brys en Van Zandweghe - die achteraf moet verzorgd worden - eindigen vijfde in finale van lichte dubbeltwee

7:51 Roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe zijn vannacht als vijfde geëindigd in de finale van de lichte dubbeltwee op de Olympische Spelen in Tokio. Het goud was voor topfavoriet Ierland, met Fintan McCarthy en Paul O’Donovan. De regerende wereldkampioenen wonnen in 6:06.43.