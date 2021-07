Grote problemen bij Team USA: verrassende nederlagen, mogelijke coronabesmettingen en ontbrekende sterkhouders

Geen Beal en Love

Tegen Argentinië groeiden Popovich' troepen weer naar hun niveau toe. De kaap van honderd punten werd vlotjes gerond op het scorebord, onder impuls van onder meer Bradley Beal. De speler van de Washington Wizards was goed voor 17 punten. Maar pech loerde nog steeds om de hoek voor Team USA: nog geen 48 uur later bleek Beal mogelijks besmet met het coronavirus. Zelfisolatie en een streep door Tokio waren zijn deel. Popovich noemde het een ‘enorm verlies, want er is geen andere Bradley Beal voor ons’.

Nog drie spelers in Finals

Ondertussen zijn de donkere wolken boven de selectie van de Verenigde Staten nog steeds niet opgeklaard. Ook Jerami Grant (Detroit Pistons) is uit voorzorg en op basis van covid-protocollen apart geplaatst van de groep. Al staat de deur voor zijn deelname in Tokio nog wel op een kier. Bovendien zijn drie geselecteerde spelers nog steeds actief in de NBA-Finals: Devin Booker met de Phoenix Suns en Jrue Holiday en Khris Middleton met de Milwaukee Bucks. Er staan nog minstens twee Finals-wedstrijden op het programma en ook een zevende behoort nog tot de mogelijkheden. Die zou dan op 22 juli, drie dagen voor de eerste groepswedstrijd in Tokio, gespeeld worden. De kans dat het drietal Booker-Holiday-Middleton dan tijdig in Japan arriveert, wordt zo wel erg klein.