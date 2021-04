Groen licht voor snellere vaccinatie olympiërs? Overlegcomité hakt vandaag mogelijk knoop door

Olympische Spelen Seiko Hashimoto gaat organisa­tie­co­mité Olympische Spelen leiden

18 februari Seiko Hashimoto is aangesteld als nieuwe voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio. Ze volgt in die functie Yoshiro Mori op. Die moest vorige week vrijdag opstappen nadat hij een aantal vrouwonvriendelijke uitspraken had gedaan.