Gouden Nina Derwael gearriveerd in België, straks nog huldiging in Sint-Truiden: “Zijn al heel leuke 72 uren geweest”

1 augustus zal voor altijd een magische dag in het leven van Nina Derwael zijn. Het is de dag waarop ze goud veroverde op de Olympische Spelen in Tokio, de eerste - en voorlopig enige - gouden plak van België op deze Spelen. In de voormiddag zet ze weer voet op Belgische grond, maar ze leek nog niet echt te beseffen wat ze in Tokio verwezenlijkt heeft. “Elke dag dat mensen me er opnieuw aan herinneren, is er het besef: ‘Ik ben olympisch kampioene’. Het is iets heel raars om mee te maken. Ik ben enorm blij, maar ook moe geweest, toen de adrenaline wegviel. Maar het zijn al een heel leuke 72 uren geweest.”