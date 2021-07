Gouden medaille voor verpleger (41) bij militair elitekorps van Iran: “Catastrofe voor internationale gemeenschap”

Een lid van de Iraanse Republikeinse Garde heeft afgelopen weekend goud gewonnen op de Olympische Spelen in Tokio. Javad Foroughi (41) schoot de hoofdvogel af in de discipline 10 meter luchtgeweer. Zijn zege wordt niet door iedereen bejubeld. De Iraanse mensenrechtenorganisatie United for Navid spreekt over “een catastrofe voor de Iraanse sport en de internationale gemeenschap”.

Foroughi behaalde zaterdag 244,8 punten op de 10 meter luchtschieten bij de mannen. Het is de eerste (gouden) medaille die Iran binnenhaalt op deze spelen. Volgens Iraanse media heeft de nieuw verkozen Iraanse president en ultraconservatieve Ebrahim Raisi kort na de zege met de 41-jarige schutter gebeld.

Foroughi staat te boek als de oudste medaillewinnaar in het land, maar zijn overwinning botst ook op protest. In een openbare verklaring kaart de Iraanse mensenrechtenorganisatie United for Navid (opgericht na de executie van de Iraanse worstelaar Navid Afkari (27), nvdr.) aan dat de Iraniër “lid is van een terroristische organisatie”.

Ze doelt op het lidmaatschap van de medaillewinnaar van de Iraanse Republikeinse Garde (IRG), het militaire elitekorps van Iran dat rechtstreeks onder de geestelijk leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, valt. United for Navid noemt de toekenning van de gouden medaille aan Foroughi “een catastrofe voor de Iraanse sport en de internationale gemeenschap”.

Persagentschap Fars, dat banden heeft met de IRG, bevestigde het lidmaatschap en liet weten dat Foroughi in 2012-2013 nog gevochten heeft in Syrië ter bescherming van het regime van Bashar al-Assad. In mei verklaarde Foroughi in een interview dat hij in veldhospitalen in Syrische oorlogszones aan de slag is geweest.

Wanneer hij niet aan het luchtschieten is, werkt Foroughi, vader van twee kinderen, in het Baqiyatallah-ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat wordt geleid door de Iraanse Revolutionaire Garde. De Iraniër zette zijn eerste professionele stappen in het luchtschieten pas in 2017.

Na zijn overwinning in Tokio afgelopen zaterdag salueerde Foroughi. Ook bedankte hij Khamenei, de hoogste leider van Iran.

De Duitse krant Bild vroeg het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om een reactie op de banden van Forough met de IRG. Dat klonk kort: “Gekwalificeerde atleten die zich aan de internationale regels houden, mogen deelnemen als ze door hun land worden geselecteerd. Er zijn veel atleten uit veel landen die lid zijn van het leger in hun land.”

