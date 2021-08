Gouden Lions vieren na open busrit door Brussel met honderden fans op Rogierplein: “Nog veel mooier dan de Grote Markt”

OLYMPISCHE SPELEN Opvallend: standbeeld sumoworste­laar uit jumpingpar­cours gehaald... omdat paarden er schrik van hebben

6 augustus Het standbeeld van een sumoworstelaar is uit het parcours gehaald van de teamcompetitie jumping op de Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft AP News vrijdag bericht. Reden is dat het beeld de paarden dinsdag bij de individuele kwalificaties in de jumping mogelijk schrik heeft aangejaagd.