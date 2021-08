GOUD! Red Lions kloppen Australië in bloedstollende finale met shoot-outs en zijn olympisch kampioen!

Olympische SpelenGoud! De Red Lions hebben Australië geklopt in een razendspannende olympische finale. Na een uur hockey stond het 1-1, shoot-outs moesten voor de beslissing zorgen. Daarin was Vincent Vanasch de held van de natie met drie knappe reddingen! Na zilver in Rio is het nu dus wél de ultieme bekroning voor onze Belgische hockeymannen op de Olympische Spelen .

Op zestig minuten stonden ze van een jarenlang gedirigeerd magnum opus. Maar het goud moesten de Red Lions wel halen tegen het beste hockeyland van de wereld, Australië. Althans, volgens de FIFA-ranking. Het pleit zou beslecht worden in het Oi Hockey Stadium in Tokio.

“In de finale moeten we de zesde versnelling halen”, hield bondscoach Shane McLeod zijn spelers vaak voor. ‘t Was de ‘Last Dance’ van McLeod. Hij neemt afscheid van de nationale ploeg. Welke speech hij vandaag weer in petto had, dat weten we niet, maar dat hij van goudwaarde was, dat staat buiten twijfel. Die zesde versnelling halen lukte aardig, maar ook Australië duwde het gaspedaal in. Beide bondscoaches hadden hun huiswerk duidelijk prima gemaakt.

Volledig scherm © EPA

Dockier tekende voor de eerste twee kansen van de finale, aan de overkant ging doelman Vincent Vanasch goed plat. Één van de weinige wapenfeiten in de eerste helft voor de Belgische doelman, zijn Australische collega moest zich vaker onderscheiden. Antoina Kina, die uitstekend stond te spelen, viseerde achtereenvolgens de korte hoek en de kruising, maar goalie Charter bracht telkens uitstekend redding. De Lions kregen op strafcorner twee keer de kans op de voorsprong, maar Hendrickx kon niet besluiten. Halverwege was het doelpuntenloos, en daar mochten vooral de ‘Kookaburras’ tevreden mee zijn.

De Belgen schakelden ook na de koffie niet terug naar neutraal. Na enkele minuten was het verdiend raak. Via Boccard en De Kerpel kwam Van Aubel in gelegenheid om af te werken. Met een technisch perfect nummertje omspeelde hij de doelman om zo te scoren. 1-0. Australië even in zak en as, maar de Lions profiteerden niet meteen. Het brak hen bijna zuur op. Eerst troffen de mannen van Colin Batch de paal, niet veel later moest Vanasch alle zeilen bijzetten op een strafcorner.

Volledig scherm © EPA

‘t Was in het vierde kwart dat Vincent Vanasch zich gewonnen moest geven. Wickham was goed gevolgd op een poging van Zalewski en maakte gelijk. Een variant op een strafcorner van de Belgen liep mis, aan de overkant ging Van Doren zeldzaam in de fout, al bracht Vanasch redding. Shoot-outs moesten beslissing brengen om het goud, net als in de WK-finale.

In de bloedstollende shoot-outs begonnen de Lions uitstekend na een prima tussenkomst van Vanasch. Bij de Belgen miste aanvoerder Denayer, maar Vanasch bracht meteen daarna opnieuw redding. Bij 4-3 misten de Australiërs, wat goud betekende voor de Lions. De videoref gooide na minutenlang debat roet in het eten en besliste om de poging te laten hernemen, maar specialist Vanasch pakte gewoon opnieuw.

De ontlading was enorm. Iedereen vloog in de armen van Vanasch, afscheidnemend bondscoach McLeod barste zelfs in tranen uit. Na zilver in Rio is het nu goud voor België op de Olympische Spelen. En dat is oververdiend.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.