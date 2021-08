Goud is kroon op het werk van trainster Marjorie Heuls: “Als iedereen dat oké vindt, dan zijn we wel van plan te blijven”

Olympische SpelenHet zou Nina tegen Nina worden in de brugfinale, voorspelde trainster Marjorie Heuls, en daar is het ook op uitgedraaid. Derwael won het goud tussen de oren. “Als je olympisch goud als doel stelt, dan brengt dat vanzelf veel druk met zich mee.” De kampioenenmaker in zeven thema’s. Over onder andere de stress in de finale, de storm rond grensoverschrijdend gedrag, Nina’s toekomst en haar eigen toekomst.