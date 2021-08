Gorissen en Verbruggen blikken tevreden terug op de olympische marathon: “Ons doel is bereikt”

Olympische SpelenMieke Gorissen eindigde in de marathon als 28e in 2u34:24, op 7:04 van de Keniaanse winnares Peres Jepchirchir. “Ik heb mijn doel bereikt en daar mag ik trots op zijn”, aldus Gorissen. Ook Hanne Verbruggen zette een straffe prestatie neer. Zij finishte op de 49e plaats (2u38:03). “Ik ben tevreden, maar ik had toch liever wat meer vooraan geëindigd”, reageerde ze.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ben ik 28e? Dat kan niet. Ik was al content dat ik de finish gehaald had”, vertelde een zichtbaar geëmotioneerde Gorissen aan Sporza. Ze gaf aan dat het vervroegde startuur van de marathon, vrijdagavond pas beslist, haar plannen stevig door elkaar schudde. “Ik kon het wel rationaliseren omdat het door de warmte was, maar het was mentaal niet gemakkelijk. Op voorhand maak je een tijdsschema. Als je dan plots ziet dat je zelfs geen acht uur meer kan slapen, dan ben je in paniek. Ik heb mijn man al wenend opgebeld.”

“Uiteindelijk mogen we er wel dankbaar voor zijn. Toen we aan de start stonden, viel de temperatuur eigenlijk goed mee”, vervolgde Gorissen. “Het was maar 26 graden, aangenamer hebben we het hier nog niet meegemaakt. Het had wel een impact op de snelheid van de race. Omdat het iets koeler was, zijn er veel loopsters minder behoudsgezind aan de race begonnen. Ik heb ervoor gezorgd dat ik in het begin rustiger van start ging, zodat ik de laatste kilometers niet als een zombie over het parcours moest sloffen.”

Volledig scherm Mieke Gorissen. © AFP

Hanne Verbruggen sloot de marathon af op de 49e plaats (2:38:03), op 10:43 van de Keniaanse winnares Peres Chepchirchir. “Ik ben tevreden, maar ik had toch liever wat meer vooraan geëindigd”, reageerde ze.

“Ik voel me eigenlijk nog fris”, verklaarde Verbruggen aan de finish aan Sporza. “Maar de warmte heeft veel met mijn lichaam gedaan. De bedoeling was om in het eerste deel trager te lopen, maar uiteindelijk is dat door omstandigheden anders uitgedraaid. Ik heb ook de indruk dat ik te snel begonnen ben. Maar je weet nooit op voorhand wat ‘te snel’ of ‘te traag’ is. Ik ben tevreden, maar ik had toch liever wat meer vooraan geëindigd.”

De Keniaanse Peres Jepchirchir veroverde olympisch goud in de marathon voor vrouwen. Na 42,2 km finishte ze in Sapporo in 2u27:20 voor haar landgenote en wereldrecordhoudster Brigid Kosgei, tweede op zestien seconden. De Amerikaanse Molly Seidel pakte brons op 26 seconden.

Volledig scherm Hanne Verbruggen. © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.