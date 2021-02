Goed nieuws voor Van Aert en co: kiezen tussen Tour en Tokio hoeft niet meer, wellicht geen quarantaine nodig voor olympische atleten

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft samen met het lokale organisatiecomité een eerste versie klaar van het draaiboek waarmee het corona weg wil houden van de Spelen. Daar staan heel veel maatregelen in, over afstand houden en mondmaskers, maar een quarantaine is daar niet meer bij. Een groot verschil met anderhalve maand geleden, toen zelfisolatie wel nog een thema was.

Goed nieuws voor de atleten, maar we zijn er nog niet. Het draaiboek dat gisteren werd voorgesteld is enkel van toepassing op leden van de verschillende nationale federaties (bondsmensen dus). De versie voor atleten verschijnt eerstdaags. Afwachten dus, maar er is te horen dat veel regels dezelfde zullen zijn. “Zolang het niet bevestigd is, blijf ik voorzichtig”, zegt wielerbondscoach Sven Vanthourenhout. “Maar uiteraard is dit een positief signaal. Ik hoop dat er snel bevestiging volgt.”

Een quarantaine van veertien dagen bij aankomst in Japan is voor geen enkele atleet een aantrekkelijk vooruitzicht – want hoe breng je die periode zinvol door? –, maar voor wielrenners zou het extra sneu zijn. Vanthourenhout: “Door die quarantaine zouden de Tour en de Olympische Spelen rechtstreekse concurrenten zijn: dat zou toch heel jammer zijn, want de beste renners horen in beide wedstrijden thuis.”

Sven Vanthourenhout.

Wout en Greg

Zonder quarantaine wordt de combinatie wel mogelijk, wat erg goed nieuws zou zijn voor mannen als Wout van Aert en Greg Van Avermaet, die graag willen dubbelen. “Ik heb in januari met alle potentiële kandidaten voor Tokio gepraat”, zegt de bondscoach. “Heel veel van hen zullen uit de Tour komen. De logica en trainingstheorie zegt dat het moeilijk zal zijn om zes dagen later in Tokio te koersen – er is ook het uurverschil en het klimaatsverschil –, maar de praktijk leert dat je goed uit de Tour kan komen en in het weekend erna een topprestatie kan leveren. Veel Belgen hebben dat de voorbije jaren bewezen in de Clásica San Sebastián.”

Ook voor zij die de Tour niet rijden – Remco Evenepoel verkeert op dit moment in dat geval – is het wegvallen van de quarantaine goed nieuws. “Veertien dagen opgesloten zitten in een hotel is geen pretje”, zegt Vanthourenhout. “Ook niet als je af en toe buiten mag om te trainen. Ik heb dat gemerkt op het WK veldrijden in Oostende: vier dagen op je kamer eten en alleen contact hebben met je kleine bubbel, dat weegt. Het draagt niet bij tot de sfeer en je kan nooit een naturelle houding aannemen.”

Greg Van Avermaet op de Spelen in Rio de Janeiro.