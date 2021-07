Goed nieuws voor Belgian Cats: Australische vedette Liz Cambage haakt met twijfelachtig excuus af voor Spelen

Het forfait van de 29-jarige Cambage, een fenomenale center van 2m03, is zonder meer een aderlating voor Australië. De officiële versie, die Cambage op haar sociale media postte, is dat ze mentaal niet klaar is om drie weken in een bubbel te leven in Tokio. “Het is geen geheim dat ik in het verleden al mentaal in de knoop lag en ik maak me zorgen over de olympische bubbel die eraan komt. Zonder familie. Zonder vrienden. Zonder fans. Zonder ondersteuning buiten het team. Het schrikt me eerlijk gezegd af. Ik had de voorbije maand angstaanvallen, kon niet slapen of eten. Dat ik elke dag pillen moet nemen om mijn angst te controleren is niet wat ik nu wil. Het is hartverscheurend maar het lijkt me het beste om af te zeggen voor de Spelen, voor de Opals en voor mezelf.”