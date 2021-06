Gloednieuw Hockey Center of Excellence in Wilrijk is nieuwe thuisbasis Red Lions: “Hier fantaseren we al langer over”

HockeyDe nationale hockeyploegen hebben een nieuwe thuis- en trainingsbasis: dinsdag is het Hockey Center of Excellence in Antwerpen officieel geopend. In dit gloednieuwe gebouw kunnen de Red Lions nog professioneler werken en presteren. “Het zou zonde zijn als we nu geen olympisch goud halen.”

Pas na de Olympische Spelen van deze zomer zullen de Red Lions intrekken in het Hockey Center of Excellence aan de Wilrijkse Pleinen in Antwerpen. Tot Tokio houden de internationals vast aan de Beerschot-hockeyclub in Kontich als hun vertrouwde stek. Maar in de professionele opmars van de Red Lions en Red Panthers past een eigen high performance-trainingscentrum met alle moderne topsportfaciliteiten op eenzelfde plaats. Dat hebben ze nu.

Het gebouw is dinsdagavond met de nodige toeters en bellen geopend, in aanwezigheid van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever en Vlaams minister van Sport Ben Weyts (beiden N-VA). Naast de Belgische en Vlaamse hockeyfederatie hebben Sport Vlaanderen en de stad Antwerpen het grootste deel van de totale investeringskost van 3 miljoen euro opgehoest. “Maar de Red Lions zijn wereldtop. Jullie zijn elke daarin gestopte euro waard”, zei De Wever. Bij een rondleiding was hij onder de indruk van de ijsbaden in het gebouw. “Wij als politici krijgen wel vaker ijskoude baden over ons heen, maar hier kunnen atleten ervan genieten”, grapte hij.

Het gebouw zelf is ecologisch opgetrokken met veel hout erin verwerkt. Studio Meraki zorgde voor de interieurinrichting. In de kelderverdieping liggen gepersonaliseerde kleedkamers. Op de bovengrondse etages bevinden zich onder meer een state of the art fitness- en kineruimte, grote vergaderzalen voor de spelersbriefings, een eetruimte, een spelerslounge en een rust- en studeerplek. “De hockeywereld zal met afgunst hiernaar kijken”, zegt Patrick Keusters, de nieuwe voorzitter van de Belgische hockeybond. “Dit zal bijdragen om op lange termijn wereldtop in het hockey te blijven.”

Ook de internationals zelf zijn in de wolken. “Alles zal voor ons makkelijker in te plannen zijn”, zegt Loick Luypaert. “Nu moeten we niet meer apart rijden naar een fitness waar andere mensen zitten. We kunnen ons hier perfect voorbereiden. In de kleedkamer heeft nu iedereen zijn eigen plekje, net zoals bij grote voetbalclubs. Hier fantaseren we al jaren over.”

Nicolas De Kerpel vindt dat de infrastructuur topsport uitademt. “Alles klopt gewoon. Dit hadden we nodig om nog een extra stap te zetten. Ook de Red Panthers en de jeugd kunnen zich hier beter ontwikkelen. Als je de fitnesszaal ziet, heb je gewoon keihard zin om te gymmen. Ik zag in het gebouw een plakkaat hangen: ‘Dream Big.’ Wel, dat doen we.” De Red Lions maken er geen geheim van op goud te mikken in Tokio. “We hebben onszelf die druk voor goud opgelegd”, zegt De Kerpel. “Het zou zonde zijn als we het niet halen, maar we geloven oprecht dat we erin slagen.”

