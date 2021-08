Gevluchte Wit-Russische atlete doet haar verhaal: “Ik moest de Japanse politie overtuigen met Google Translate”

De Wit-Russische atlete Kristsina Tsimanoeskaja die Tokio ontvluchtte nadat ze kritiek had geuit op haar trainers zit veilig en wel in Polen. Daar doet ze nog eens alles uit de doeken over de ontvoeringspoging van haar regering. Zo vertelt ze dat het bijna fout ging op de Japanse luchthaven in een uitgebreid interview aan AP.

Kristsina Tsimanoeskaja (24) werd plots uit haar hotel gehaald nog voor ze kon aantreden op de Olympische Spelen in Tokio. Ze zou zo snel mogelijk moeten terugkeren naar Wit-Rusland. Maar haar familie waarschuwt haar dat dat niet veilig is. Dus stapt Tsimanoeskaja op de luchthaven naar de Japanse politie. “Ik benaderde de politie op de luchthaven met mijn telefoon in mijn hand. Ik moest alles vertalen via Google Translate om duidelijk te maken dat ik hulp nodig had.” De politie begrijpt eerst niet wat er aan de hand is, maar besluit om de atlete te helpen. Vanaf dat moment voelt ze zich veilig.

Volledig scherm © REUTERS

“Ik besefte dat ze me beschermden en dat mijn even niet meer in gevaar was. Ik werd overal begeleid, maar voelde me nerveus en mijn handen waren aan het trillen. Maar ik voelde me veilig. De enige plek waar ik niet veilig zou zijn, was in Wit-Rusland.”

De atlete trekt uiteindelijk naar Polen, waar ze herenigd wordt met haar man. Het koppel overweegt even om terug te keren, maar vindt het niet veilig. “We hebben samen met onze ouders beslist of we terug zouden keren naar Wit-Rusland of niet”, vertelt Arseni Zdanevich. “Maar na overleg hebben we beslist dat dat te gevaarlijk is op dit moment. Ik besloot om mijn vrouw te volgen en te steunen in haar nieuwe carrière hier in Polen.”

Tsimanoeskaja hoopt in de toekomst naar een ruimgezinder Wit-Rusland terug te keren waar iedereen zijn eigen zegje kan en mag doen. “Ik ben nu op verschillende plaatsen geweest in Europa en in Japan waar ik met verschillende mensen heb gesproken. Zij hebben allemaal de vrijheid van meningsuiting in hun land en zijn niet bang om gehoord te worden.”

Volledig scherm © AP