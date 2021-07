Geen tweede stunt voor Alison Van Uytvanck tegen topper Muguruza: “Maar ik vond de Spelen heel plezant en ben fier op wat ik liet zien”

Olympische SpelenAlison Van Uytvanck mag met opgeheven hoofd de Olympische Spelen verlaten. Na haar stunt tegen topper Petra Kvitova had ze wel minder in de pap te brokken tegen Garbine Muguruza: 4-6, 1-6 . Maar haar olympische ervaring was top: “Dit is gewoon heel plezant tussen al die atleten.”

‘Bien, bien’, klinkt het in het Spaans vanuit de tribune op Court 3 in het Ariake Tennis Park. De tweede set is bijna afgelopen. Conchita Martinez, ex-grandslamwinnares die op het einde van haar carrière nog tegen Kim Clijsters en Justine Henin speelde, ziet nu als coach van Muguruza tevreden toe hoe ze de buit binnenhaalt.

Quote Muguruza was beter dan ik. Als je de lengte van haar slagen ziet, hoe ze serveert, retour­neert en druk blijft zetten: dat maakt haar tot een topper. Alison Van Uytvanck

Van Uytvanck heeft zich na een 0-3-achterstand en regenpauze wel knap terug in de partij gevochten, maar moest de eerste set alsnog inleveren. In de tweede set schakelt Muguruza een versnelling hoger. Van Uytvanck komt nooit in de buurt van een stunt zoals tegen Petra Kvitova. Haar eerlijke analyse achteraf: “Muguruza was beter dan ik. Als je de lengte van haar slagen ziet, hoe ze serveert, retourneert en druk blijft zetten: dat maakt haar tot een topper.”

Zo eindigt haar eerste olympische avontuur in de achtste finale. “Je kan niet verwachten dat ik hier de titel zou winnen”, zegt Van Uytvanck. Maar ze houdt wel een heel goed gevoel over aan de Spelen in Tokio. “Ik ben blij en echt fier op wat ik heb laten zien. Dit is gewoon heel plezant tussen al die atleten. Na mijn zege tegen Kvitova kom ik in het olympisch dorp en zeggen al die atleten proficiat tegen me. Het is leuk te voelen hoe dat leeft en hoe ze je opvolgen. Ik doe dat zelf ook met andere sporten.”

Weer een jetlag erbij

Het tennis is een van de beste verdienende vrouwensporten, zeker aan de top. Van Uytvanck vindt het niet erg dat de Spelen louter voor de eer zijn. “Als we dit elke week zouden doen, kun je er wel niet van leven. Maar op de Spelen vind ik niet dat je voor je land geld moet verdienen. De Spelen zijn nog anders dan de Fed Cup (landencompetitie in tennis, red.). Ik zou graag naar het gymnastiek of het basket gaan kijken, al mag dat nu niet. Maar al die sporten samen maakt de Spelen speciaal, en niet het prijzengeld.”

Nu moet Van Uytvanck de knop weer omdraaien naar het normale circuitleven. Morgen stapt ze het vliegtuig op voor de overtocht naar Amerika en de toernooien in de aanloop van de US Open. Weer een jetlag erbij: “Ik kijk niet uit naar de vlucht. Die zal heel lang zijn. Ik weet ook nog niet wanneer ik ga landen, want we vliegen terug in de tijd.” In Amerika treft ze snel weer haar vriendin Greet Minnen, die dit jaar de poort naar de top honderd wil openen: “Ons eerste toernooi spelen we samen in Concord (nabij Boston, red.). Ik zie haar sowieso die top honderd halen.”

