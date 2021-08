Geen training voor Red Lions daags voor finale, Belgen onderschatten ‘onbekende’ Australiërs niet: “Dit lijkt me een droomfinale”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Willen de Red Lions na zilver in Rio nu goud pakken, dan moeten ze voorbij Australië, dat ook nog niet verloor op deze Spelen. Bij Australië ontmoeten een paar jongens een oude bekende: bondscoach Colin Batch stond nog aan het roer bij de Lions tussen 2010 en 2012. En als hij één Belg mocht overkopen, dan koos hij voor Arthur Van Doren.

“Dat is leuk. Colin is de eerste coach die me bij het nationale team heeft gehaald, toen ik 17 was”, herinnert Van Doren zich. “Het is heel leuk om tegen Australië te spelen. Het is leuk om te zien dat de twee groepswinnaars in de finale staan, daar kan iedereen alleen maar blij om zijn. Op dit moment zijn het de twee beste teams die er rondlopen. Om tegen de nummer één te mogen spelen in de olympische finale, lijkt me een droomfinale.”

Arthur Van Doren

‘t Is al twee jaar geleden dat de twee landen elkaar nog in de ogen keken. De Australische ploeg heeft zo misschien toch nog wat geheimen. “Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor hen. Ze hebben relatief weinig tegen Europese stijlen hebben kunnen hockeyen. Zij zijn heel fel gewoon, dat zag je ook gisteren, het was een soort pingpong-hockey. Dat is het spel dat wij gaan vermijden te spelen, we gaan ervoor zorgen dat zij achter het balletje moeten lopen.”

Na de halve finales was er zowel bij de Lions als bij Australië maar weinig euforie te bespeuren. Een medaille was toen al een zekerheid, maar in beide kampen zijn ze gebrand op goud. “Zij zijn een team met heel ervaring, net als wij. We zijn hier beiden voor een gouden plak, en we gaan zien wie hem in de lucht mag steken.”

Volledig scherm © Photo News

Bondscoach McLeod: “Denk niet dat er favoriet is”

Bondscoach Shane McLeod trok gisteren met de staf naar het stadion om Australië in actie te zien. “We hebben veel opgestoken van de manier waarop Duitsland tegen hen speelde. Tegen Duitsland spelen was geen ‘voorkeur’, maar we kennen ze en weten waar ze gevaarlijk zijn. We hebben al lang niet tegen Australië gespeeld, dus dat is abstracter. Natuurlijk geldt dat voor hen ook. Ik denk niet dat er een favoriet is. We knokten de laatste vijf jaar om de eerste plaats. Het is een jong team dat goed is samengesteld.”

“Vandaag hoop ik dat de spelers wat slaap inhalen, wat ontspannen en hun routine opvatten. Daarna gaan we matchen van Australië herbekijken, en kijken hoe ze reageren op verschillende spelsituaties. Morgen bereid ik een wedstrijdplan voor.”

