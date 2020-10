Geen EK voor Nina Derwael, die negatief test op corona

Olympische Spelen Russische golden girl ruilde zwembad voor surfplank, maar ziet nieuwe olympische droom nu uitgesteld

16 april Het uitstel van de Olympische Spelen naar 2021 is ook een streep door de rekening van Angelika Timanina. De 30-jarige Russin geldt als een legende in het synchroonzwemmen, maar was nu zinnens haar olympische geluk te beproeven in het surfen. Uitstel is echter geen afstel en ook zonder Spelen heeft de blondine, die Maria Sharapova als voorbeeld noemt, duidelijk genoeg om handen.